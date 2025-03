“Mi hai distrutto”: la lettera del padre suicida a Palermo. La figlia 15enne e il fidanzato: “Siamo pieni di rimpianti.”

Un padre ha lasciato una lettera toccante alla propria figlia di 15 anni prima di togliersi la vita, esprimendo il suo profondo dolore e disprezzo. Nella missiva, l’uomo scrive: “Mi hai estorto non solo i tuoi soldi ma anche quelli dei tuoi fratelli, sei una brava manipolatrice tu e il tuo fidanzato, mi hai distrutto in tutte le maniere. Vorrei perdonarti ma non ci riesco, non provo rabbia ma disprezzo, lo stesso disprezzo che hai per me. Grazie di avermi distrutto, spero che Dio abbia pietà di tutti noi.”





La lettera è stata letta durante l’udienza del 26 marzo, relativa al processo che coinvolge la giovane e il suo fidanzato. Le pressioni psicologiche e le ripetute richieste di denaro da parte della figlia e del suo compagno avrebbero spinto il 48enne G.M., vedovo e padre di tre figli, a scegliere di impiccarsi. Ora, il giudice Nicola Aiello dovrà decidere se rinviare a giudizio i due, accusati di istigazione al suicidio. Questa tragica vicenda ha avuto luogo nel quartiere popolare di Villaggio Santa Rosalia, a Palermo, lo scorso anno.

I conflitti familiari tra padre e figlia sono iniziati quando G.M. ha cercato di opporsi alla relazione tra la figlia e il fidanzato, più grande di tre anni. Tuttavia, la situazione è degenerata ulteriormente quando l’uomo ha intrapreso una nuova relazione. In risposta, l’adolescente, con l’assistenza del ragazzo, ha iniziato a minacciare e perseguitare il padre, formulando richieste di denaro e pronunciando frasi intimidatorie come “Ti prendiamo a legnate” o “Ti spariamo”.

In un contesto di crescente tensione, la ragazza ha anche manifestato l’intenzione di abbandonare la scuola se il padre non avesse soddisfatto le sue richieste, provocando l’intervento dei servizi sociali. Inoltre, sembrerebbe che la giovane avesse minacciato il padre di denunciarlo con false accuse di violenza sessuale.

Durante l’udienza di ieri, i due si sono presentati davanti al giudice dei minori, esprimendo il loro pentimento, mentre la ragazza ha recentemente dato alla luce un bambino. Attualmente, la figlia è stata trasferita in una comunità a Catania, mentre il fidanzato, già maggiorenne, si trova nel carcere minorile Malaspina di Palermo.

La lettera del padre ha sollevato domande sulla natura delle relazioni familiari e sull’impatto delle dinamiche di potere all’interno di una famiglia. La situazione evidenzia la fragilità delle relazioni interpersonali e le conseguenze devastanti che possono derivare da conflitti irrisolti. La comunità di Palermo è scossa da questo tragico evento, che ha messo in luce le difficoltà che molte famiglie affrontano.

Le indagini continuano, e il caso ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, che si interrogano sulle responsabilità e sulle dinamiche che hanno portato a questa tragedia. La lettera del padre è stata un elemento centrale nel dibattimento, rivelando la sofferenza e la disperazione che ha vissuto negli ultimi tempi.

La questione dell’istigazione al suicidio è complessa e delicata, e il processo in corso potrebbe avere ripercussioni significative non solo per i protagonisti coinvolti, ma anche per la società nel suo insieme. La storia di G.M. e della sua famiglia è un triste promemoria delle sfide che molti affrontano e dell’importanza di cercare aiuto in situazioni di crisi.