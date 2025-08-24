“Mi hanno fatta fuori ma non sono stata zitta. Potevo aspettare, invece ho parlato e l’ho pagata”





Se c’è un volto che ha lasciato il segno in TV, quella è Licia Colò. Seriamente, chi non l’ha vista almeno una volta tra “Alle falde del Kilimangiaro” o “Geo&Geo”? Quei programmi su Rai3 che ti facevano venire voglia di salvare il pianeta pure se non riesci a tenere in vita un cactus. Eppure, il suo addio alla Rai… beh, mica è stata una scelta sua, anzi. L’ha raccontato in un’intervista bomba, giusto per non lasciare spazio ai dubbi.





Il capitolo Rai, insomma, si è chiuso in modo piuttosto brusco. Colò lo dice senza peli sulla lingua: “In realtà mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo”. E non è rimasta zitta, manco per sogno. Sarebbe stato comodo aspettare tempi migliori, magari un nuovo direttore più simpatico, ma lei no. Testarda? Forse. Ha pagato lo scotto? Eh già. E il suo disappunto, inutile dirlo, non le ha portato grandi fortune in casa Rai. Ma oh, il mondo della TV mica finisce lì.

Adesso la ritrovi su La7, dove vanno in onda le repliche di “Eden”. E lei si sente un po’ come la “signora in giallo”, che tanto c’è sempre qualcuno che la guarda. Un po’ immortale, insomma.

E pensa che agli inizi Licia Colò era tutta un’altra storia! Altro che natura e documentari: era sulle reti Mediaset, tra “Bim Bum Bam”, “Festivalbar” e pure “Buona Domenica”. Lì ha pure incontrato Maurizio Costanzo, che le ha dato dritte preziose e uno spazietto per le interviste. Altro che gavetta, qui si parla di vero e proprio percorso da maratoneta della TV.

Ma Licia Colò non è finita sui giornali solo per la carriera, eh. Anche la sua vita privata è stata bersaglio di chiacchiere e critiche. La storia d’amore con il tennista Nicola Pietrangeli? All’epoca era uno scandalo: trent’anni di differenza, roba che oggi neanche ci si fa caso, ma allora… “Lui era un bell’uomo, ma non era solo quello, ci volevamo bene”, ha detto lei. Sette anni insieme da favola. Poi, per non farsi mancare nulla, ex marito più giovane di undici anni. Ma qui, vai di doppio standard: “Un uomo può fare quello che vuole, una donna no. Pronti a giudicare sempre”. Eh già, la solita storia.

Quindi sì, chi pensava che Colò fosse solo la regina dei documentari si sbagliava di grosso. Tenace, schietta e con una carriera che non ha mai mollato, anche quando le hanno sbattuto la porta in faccia.



