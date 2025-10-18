“Mi hanno usata e poi cancellata”: Sakina accusa X Factor e Paola Iezzi dopo l’eliminazione





La partecipazione di Sakina Sanogoh al talent show X Factor 2025 si è interrotta bruscamente durante la puntata delle Last Call, andata in onda il 16 ottobre. La decisione di non farla accedere ai live è stata presa da Paola Iezzi, che ha dichiarato: “Ti manca ancora qualcosa”. Questo giudizio ha scatenato una serie di reazioni, soprattutto tra i telespettatori, che hanno cominciato a etichettarla come “arrogante” e “poco umile”. Due settimane prima, Sakina aveva superato la fase dei Bootcamp, ma le sue risposte non avevano convinto del tutto i giudici.





In un’intervista a Fanpage.it, Sakina, originaria della Costa d’Avorio, ha spiegato che molte scene del suo percorso sono state tagliate, incluso un confronto significativo con Paola Iezzi. “Loro sapevano che noi non potevamo scegliere i brani. La mia risposta era legata a tutto il contesto, non solo a quella piccola parte”, ha affermato. Sakina ha raccontato di aver affrontato difficoltà personali, tra cui un viaggio in Sardegna per visitare il padre della sua bambina, che le ha impedito di prepararsi al meglio.

Quando le è stato chiesto come stesse, Sakina ha risposto: “Sto bene, sono contenta del percorso che ho fatto. Meno contenta dei commenti delle persone, di una cattiveria allucinante, per colpa di quello che è stato mandato in onda”. Ha poi chiarito che non era stata lei a scegliere i brani da eseguire. “La redazione mi ha dato dei brani che non conoscevo. Avrei dovuto impararli in una settimana e mandare dei mini video di due minuti. Poi avrebbero scelto quale canzone era meglio per me”, ha spiegato, aggiungendo che aveva chiesto di esibirsi con canzoni che conosceva a memoria.

Sakina ha rivelato che il suo confronto con Iezzi era stato più complesso di quanto mostrato in televisione. “Ho parlato a Paola di mia figlia e del perché non avevo avuto il tempo di imparare i brani. Lei ha fatto una battuta provocatoria, dicendo: ‘Ah, anche tu sei stata in Sardegna'”, ha continuato. Ha sottolineato che il pubblico presente aveva visto il confronto reale, mentre in trasmissione era stata mostrata solo una parte della conversazione.

La giovane artista ha anche espresso la sua delusione per il modo in cui la sua storia è stata rappresentata. “Alle audizioni hanno fatto venire mio padre dalla Germania. L’ho incontrato per la prima volta sul palco di X Factor. Dopo aver cantato e ricevuto quattro sì, l’ho incontrato, ma questa parte non è stata trasmessa”, ha raccontato. Sakina ha sottolineato che si aspettava che questo momento importante fosse visibile in onda, ma è rimasta delusa per il taglio.

Quando le è stato chiesto se pensava che la sua eliminazione fosse stata influenzata dagli eventi ai Bootcamp, ha risposto: “No, ma ha dato una spinta. A Paola non piacevo”. Riguardo a un eventuale giudice diverso, ha affermato: “Forse sì, sarei riuscita a fare qualche puntata in più”. Ha anche criticato un commento di Jake La Furia, che aveva detto che il reggae era il suo genere, chiarendo che non si sentiva rappresentata da quel genere musicale.

Sakina ha descritto come ha vissuto l’eliminazione. “Se fosse andata a finire comunque così, ma mi avessero fatta apparire per ciò che sono, sarei stata contenta. Hanno lasciato negatività, è stato brutto. Ci sono rimasta molto male”, ha dichiarato. Ha rivelato di non aver visto la puntata successiva perché si sentiva triste e stava attraversando un momento difficile nella sua vita personale.

In merito ai commenti online, ha ricevuto critiche dure, inclusi insulti razzisti. “Critiche orribili, anche del tipo ‘Quando prendi il barcone?’, ‘In Italia ci vuole umiltà’. Essendo scura, si va sempre a finire su quei discorsi”, ha detto, esprimendo il suo dispiacere per il fatto che alcune di queste critiche provenissero da donne.

Fortunatamente, ha trovato supporto tra gli altri concorrenti, in particolare da Pietro Cardoni e Tommaso, che hanno difeso la sua posizione sui social media. “Mi si è riempito il cuore”, ha affermato, sottolineando il legame che ha sviluppato con gli altri partecipanti.



