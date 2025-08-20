“Mi si è incastrata una lampadina nel retto”: 85enne finisce sotto i ferri





Un caso insolito ha attirato l’attenzione dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di mercoledì 19 agosto. Un anziano di 85 anni ha contattato gli operatori del 118, dichiarando di avere una lampadina inserita tra ano e retto. L’uomo, residente in un comune della provincia, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza presso la struttura ospedaliera per ricevere assistenza medica.





Secondo quanto ricostruito dai sanitari, l’incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata all’interno dell’abitazione dell’anziano. Non sono stati forniti dettagli su come l’oggetto sia finito in quella posizione, né sulle circostanze che hanno portato a questo evento. L’uomo avrebbe tentato invano di rimuovere autonomamente la lampadina prima di rivolgersi al personale medico.

Una volta arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato sottoposto a esami diagnostici per valutare la situazione e pianificare l’intervento necessario. L’oggetto, ancora integro al momento del ricovero, è stato rimosso nel reparto di endoscopia. Dopo l’estrazione, l’anziano è stato trasferito nel reparto di Chirurgia generale per monitorare il suo quadro clinico e garantire una completa guarigione.

Nonostante la delicatezza del caso, i medici hanno gestito la situazione con professionalità e tempestività. Al momento, sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto, ma nessuna informazione ufficiale è stata divulgata riguardo alle motivazioni o alle circostanze che hanno portato all’incidente.

Questo episodio ricorda un caso simile verificatosi a Massa Carrara nel febbraio 2024, quando un uomo si era presentato al pronto soccorso del Noa – Nuovo Ospedale delle Apuane lamentando forti dolori addominali. In quell’occasione, una tac aveva rivelato la presenza di un oggetto non identificato all’interno del canale anale del paziente. Si trattava di una matrioska di circa quindici centimetri, che era stata inserita durante un gioco erotico finito male.

Anche in quel caso, l’intervento chirurgico si era reso necessario e l’uomo era stato operato d’urgenza sotto anestesia totale. Sebbene gli episodi siano diversi per natura e contesto, entrambi mettono in evidenza la necessità di interventi medici rapidi ed efficaci in situazioni particolarmente delicate.

L’ospedale Vito Fazzi di Lecce ha confermato che il paziente sta ricevendo tutte le cure necessarie e che il suo quadro clinico è sotto controllo. Gli operatori sanitari continuano a lavorare per garantire il benessere del paziente e per fare chiarezza sull’accaduto.



