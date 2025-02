Mi sono sposata con l’amico di mio padre, sono rimasta sconvolta quando ho visto cosa ha iniziato a fare nella nostra notte di nozze.

Amber aveva da tempo rinunciato all’amore. Ma quando incontra l’amico di vecchia data di suo padre, Stefano, a una grigliata nel giardino di casa, scoccano scintille in un modo che non si sarebbe mai aspettata. La loro relazione esplosiva li porta rapidamente al matrimonio, e tutto sembra perfetto. Fino alla notte delle nozze, quando Amber scopre un segreto che infrange la vita idilliaca in cui pensava di entrare.





Arrivata a casa dei suoi genitori, Amber sospirò vedendo le auto sparse per il prato. Un altro evento familiare, pensò, preparandosi a qualsiasi cosa le fosse riservata. Appena entrò, il profumo familiare del cibo alla griglia la accolse, insieme alla risata inconfondibile di suo padre.

“Amber!” la chiamò suo padre, girando gli hamburger con il suo grembiule consumato. “Unisciti a noi, ci sono solo gli uomini del negozio.”

Amber stava per protestare quando suonò il campanello. “Dev’essere Stefano,” disse suo padre con tono casuale ma con un accenno di eccitazione. Pochi istanti dopo, un uomo alto e affascinante entrò dalla porta. Stefano era affascinante, con una voce calma e profonda che la catturava. Da quel momento, Amber non riuscì a scrollarsi di dosso la sensazione che ci fosse qualcosa di speciale in lui.

La loro connessione crebbe rapidamente. Stefano era attento, premuroso e sembrava comprenderla in un modo che nessun altro era riuscito a fare prima. Presto, Amber si trovò a innamorarsi di lui, nonostante le sue riserve consolidate sull’amore.

Sei mesi dopo, Amber si trovò davanti allo specchio nella sua vecchia stanza, vestita con l’abito da sposa. A 39 anni, aveva rinunciato alla favola, ma eccola lì, a punto di sposare l’uomo che aveva ridato speranza al suo cuore.