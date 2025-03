Mia suocera ha segretamente rovinato il nostro viaggio di anniversario per distruggerlo—le ho fatto capire che se ne sarebbe pentita

Il viaggio di anniversario di Mia e Roberto doveva essere un paradiso romantico—finché sua suocera non l’ha rovinato. Linda ha prenotato una stanza accanto alla loro, sabotando ogni momento romantico e sussurrando parole crudeli a Mia. Ma Linda non sapeva che Mia stava per darle una lezione che non avrebbe mai dimenticato.





Roberto ed io avevamo davvero bisogno di questo viaggio.

Dopo mesi di stress—tra lavoro, genitorialità e vivere con sua madre, Linda, a causa di un incendio in casa—finalmente avevamo il nostro primo vero riposo in anni. E per renderlo ancora più speciale, stavamo festeggiando il nostro settimo anniversario di matrimonio.

Niente bambini. Nessuna responsabilità. Solo noi due.

I primi tre giorni sono stati un paradiso assoluto.

Dormivamo a lungo, rannicchiati nelle lenzuola più morbide dell’hotel. Facevamo colazioni lente e tranquille sul nostro balcone, guardando le onde infrangersi sulla riva. Trascorrevamo i pomeriggi a rilassarci sulla spiaggia, sorseggiando cocktail, toccandoci come novelli sposi, come non accadeva da tempo.

Per la prima volta dopo tanto, avevo mio marito tutto per me.

Fino a quando lei arrivò.

Girai lentamente la testa, come una protagonista di un film horror che si rende conto che il mostro è proprio dietro di lei.

Eccola lì.

Linda.

Mia suocera.

Un’ospite non invitata

“Mia! Roberto!”

Quella voce acuta e melodiosa che avevo cercato di sfuggire negli ultimi tre mesi.

Era lì, indossando un vestito floreale dai colori vivaci, occhiali da sole oversize, con un sorriso compiaciuto sul volto.

“Pensavo che vi sareste annoiati senza di me!” cinguettò. “Quindi… eccomi qui!”

Non mi mosse. Non respirai.

Roberto, invece, stava per soffocare con il suo drink.

“Mom? Cosa ci fai qui? Stai scherzando?”

Lei si avvicinò a noi, infilandosi i piedi nella sabbia e sorridendo.

“Ho comprato un biglietto last minute! Pensavo che voi due piccioncini avreste potuto usare un po’ di compagnia. E sinceramente, anche io avevo bisogno di un po’ di sole. Me lo merito anche io.”

Sentii la gola seccarsi.

“Linda,” riuscì a dire. “Dove sono i bambini? Stanno bene? C’è qualcosa che non va? Perché sei qui?”

Lei scosse la mano in modo distratto.

“Non preoccuparti, cara. I bambini sono con Irene, la mia migliore amica. Li ha desiderati così tanto—era entusiasta di averli! I suoi nipoti vivono dall’altra parte del paese, quindi è una grande cosa per lei.”

Mi serrò la mascella.

La stessa donna che ci aveva implorato di fare questo viaggio per poter finalmente avere del tempo da soli… aveva appena abbandonato i nostri tre figli per inseguirci attraverso il Pacifico?!

Mi girai verso mio marito. Roberto sembrava un uomo condannato a morte—il viso scavato, gli occhi infossati e stanchi.

Eravamo così pieni di vita pochi istanti prima.

“Cosa hai da dire su tutto questo?” gli chiesi, posando il mio cocktail.

Roberto sospirò. “È già qui, Mia… non possiamo semplicemente mandarla via. Mi dispiace tanto, tesoro. Penso che dovremo affrontarlo.”

Qualcosa dentro di me si ruppe.

Stava davvero lasciando che sua madre rovinasse il nostro viaggio di anniversario? Stava davvero mettendomi al secondo posto, ancora una volta? Davvero pensava che fosse tutto a posto?

Roberto si alzò. “Vado a prendere un drink per mamma,” disse, dirigendosi verso il bar sulla spiaggia.

Oh. Mio. Dio. Era già cominciato.

E poi, Linda si avvicinò.

“Mia, pensi davvero di essere la donna più importante nella vita di mio figlio adesso?” sussurrò. “Non illuderti. Lo sono ancora io.”

Anche l’oceano sembrava essersi fermato in quel momento.

Non avevo parole.

Il sabotaggio definitivo

Linda prenotò una stanza proprio accanto alla nostra e passò il resto del viaggio a rovinare tutto.

La prima notte, Roberto ed io avremmo dovuto avere un picnic romantico sulla spiaggia con altre coppie. Avevamo già ordinato il cibo dal menu del servizio in camera. Tutto quello che dovevamo fare era prendere il cestino e andare verso la riva.

Indovinate cosa successe?

Linda prese l’intero cestino e se lo portò nella sua stanza, aiutandosi da sola.

Ma non finì lì.

La crociera romantica al tramonto? Linda improvvisamente si sentì stordita e aveva bisogno che Roberto la accompagnasse nella sua stanza.

La cena privata sulla spiaggia? Oh, Linda aveva “accidentalmente” cambiato la prenotazione per adattarla a un tavolo per tre.

La serata spa per coppie? Lei “non riusciva a dormire da sola” a causa di “incubi” e pregò Roberto di “andare nella sua stanza per un attimo.”

Stavo bollendo dentro.

Ma la terza notte, quando bussò alla nostra porta per la quarta volta, esplosi.

“Roberto, non aprirla,” sussurrai. “Per favore. Non farlo.”

“Ma se ha bisogno di qualcosa—cosa facciamo?”

“NON APRIRE QUELLA PORTA,” ringhiai.

Ero stanca. Più che stanca. Ero furiosa. Il mio anniversario sembrava un incubo.

La mattina dopo, feci una telefonata.

Tempo di vendetta

“Endless Adventures, Hawaii. Come possiamo aiutarti?” rispose una voce.

“Ciao,” sussurai, entrando nel bagno per non svegliare Roberto. “Ho bisogno della vostra esperienza più esclusiva. No, non vado io. Ma mia suocera ci andrà. Le piacerà tantissimo.”

“Nessun problema, signora. Invieremo un programma completo alla sua stanza a breve. Ci fornisca i suoi dettagli, comprese eventuali preoccupazioni per la salute.”

Quando Linda si svegliò, aveva una giornata intera davanti a sé.

6:00 AM: Escursione all’alba (10 km, una pausa). 9:00 AM: Tour del vulcano (ombra minima, temperature torride). 12:00 PM: Lezione di danza hawaiana tradizionale (lunghe, faticose e inevitabili). 3:00 PM: Lezione di cucina culturale (obbligatoria per il pacchetto, tre ore di taglio, mescolamento e sudore). 6:00 PM: Safari privato notturno (per i privi di sonno!).

Linda bussò alla nostra porta alle 7:00 AM, sudata e molto confusa.

“Mi avete iscritta a qualcosa?” chiese, agitando il suo telefono. “Continuo a ricevere notifiche, ma credo di aver perso un’escursione?”

Sospirai, stringendomi il petto come se la mia vita dipendesse da quello.

“Oh no, Linda! Ti hanno messa in qualche programma di attività per errore? Forse hai accettato qualcosa al check-in. È così strano.”

Roberto, il mio dolce e inconsapevole marito, sbatté le palpebre.

“Vuoi… cancellarlo?” chiese.

Lei esitò.

Vedi, Linda aveva molta vanità. Non avrebbe mai ammesso di non riuscire a tenere il passo. Non avrebbe mai ammesso di essere in difficoltà.

Quindi, se avesse detto sì… avrebbe perso.

Invece, si raddrizzò e forzò un sorriso.

“No… no, ci vado. Non voglio sprecare l’esperienza.”

Perfetto.

Giunto al terzo giorno, era troppo esausta per scrivere messaggi.

Al quarto giorno, mi chiamò.

La sua voce era debole. Desperata.

“Mia… per favore aiutami. Fai smettere tutto. Voglio solo tornare a casa.”

Oh, Linda. Missione compiuta.

Le prenotai un volo per quel pomeriggio.

Mentre Roberto la aiutava ad uscire dall’auto, mi avvicinai, la mia voce dolce.

“Forse non sono la numero uno per Roberto, Linda,” sussurai. “Ma almeno ora lo sai—posso superarti.”

Linda non fece mai più una mossa del genere.