Michelle Comi in clinica: «Operazione completata, ho riacquistato la verginità. La ragione? La mia prima esperienza è stata troppo frettolosa»

Michelle Comi, influencer e personaggio noto sui social, ha condiviso con i suoi follower un momento molto intimo e significativo della sua vita. Attraverso un post emozionante, ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento di vaginoplastica, una scelta che ha spiegato essere legata a un passato che desiderava lasciarsi alle spalle.





«L’intervento è andato e sono tornata v3rgine», ha scritto Michelle nella didascalia che accompagna la foto pubblicata sui suoi canali social. Parole che hanno subito catturato l’attenzione dei suoi fan, ma anche di chi non la seguiva, suscitando curiosità e dibattito.

Un dolore che ha segnato il passato

Dietro questa scelta, Michelle ha spiegato esserci un dolore personale legato alla sua “prima volta”. «Nonostante io non ne abbia mai parlato apertamente, per me è una cosa molto importante – aveva dichiarato in passato –. Uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima esperienza sia avvenuta con troppa superficialità. Questo è qualcosa che non riesco a perdonarmi. Avrei voluto che fosse un momento speciale, unico».

Con queste parole, Michelle ha voluto sottolineare quanto il peso di quella esperienza abbia influito sulla sua vita e sulla percezione di sé stessa. L’intervento chirurgico rappresenta per lei una sorta di rinascita, una decisione presa con consapevolezza e determinazione per superare il suo dolore interiore.

La scelta della vaginoplastica

Michelle aveva già anticipato la sua decisione in alcune dichiarazioni precedenti, spiegando le motivazioni profonde che l’hanno spinta a intraprendere questo percorso. «Ho deciso di sottopormi a una vaginoplastica – aveva spiegato –. Sono consapevole che si tratti di un intervento molto delicato e dei rischi che comporta. Tuttavia, credo che in questo caso la chirurgia possa essere uno strumento per aiutarmi a superare questo dolore».

La vaginoplastica è un intervento chirurgico complesso e spesso oggetto di dibattito, ma Michelle ha voluto rompere il silenzio su un tema che ritiene importante. Con il suo racconto, non solo ha scelto di condividere una parte vulnerabile di sé stessa, ma anche di sensibilizzare su come alcune esperienze personali possano lasciare segni profondi nella vita di una persona.