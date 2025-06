Michelle Hunziker beccata con Nino Tronchetti Provera: lo scatto del bacio conferma la relazione

Sembra proprio che Michelle Hunziker abbia trovato un nuovo amore! I paparazzi hanno beccato lei e Nino Tronchetti Provera insieme per le strade di Milano, e in una delle foto si scambiano un bacio che sembra proprio confermare che ci sia qualcosa tra loro. Si diceva da tempo che i due fossero più che amici, ma questa è la prima prova concreta!





I paparazzi di Oggi hanno beccato Michelle e Nino insieme a Milano, e in una delle foto si scambiano un bacio che sembra proprio confermare che ci sia qualcosa tra loro. I due non hanno ancora detto nulla, ma a febbraio Oggi aveva già pubblicato delle loro foto durante una cena in un ristorante a Milano. Allora però non si erano baciati, quindi si pensava che fossero solo amici.

Solo qualche giorno fa, Michelle ha detto a una tv tedesca di aver trovato un modo per evitare di finire sui giornali quando conosce un uomo. Ha detto che per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali, perché sa come evitarli. Ha detto che usa garage e Airbnb!

Chi è Nino Tronchetti Provera? Nino ha 55 anni ed è il cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditore che è stato spesso al centro della cronaca rosa per la sua relazione con Chiara Ferragni, che ora è finita. Nino è un manager che si occupa di finanza e investimenti sostenibili. Ha una laurea in Economia Aziendale all’Università Luiss di Roma e un MBA all’INSEAD. È anche il fondatore e Managing Partner di Ambienta.