Michelle Hunziker, conduttrice e showgirl, rivela il segreto della sua giovinezza biologica: grazie all’epigenetica e a uno stile di vita positivo, mantiene un’età biologica di 25 anni

La celebre conduttrice Michelle Hunziker, a 48 anni, sorprende tutti dichiarando di avere un’età biologica di soli 25 anni. Il dato emerge da test epigenetici a cui si è sottoposta per valutare gli effetti degli integratori che assume regolarmente. In un’intervista, la showgirl ha spiegato il motivo di questo divario tra la sua età anagrafica e quella biologica, attribuendolo al suo approccio positivo alla vita e al potere dell’innamoramento.





Secondo quanto dichiarato dalla stessa Michelle Hunziker, il segreto della sua giovinezza risiede in uno stile di vita che valorizza le emozioni positive e l’amore. “Dico sempre che vivo innamorata e l’innamoramento, si sa, rilascia ormoni che aiutano a restare giovani”, ha affermato. La conduttrice ha sottolineato come gli insegnamenti ricevuti dai suoi genitori abbiano avuto un ruolo cruciale nell’aiutarla a vedere sempre il lato positivo delle cose, anche nei momenti difficili.

Il test epigenetico a cui si è sottoposta analizza l’impatto dello stile di vita e dell’ambiente sull’espressione dei geni. L’epigenetica, infatti, è una disciplina che studia come fattori esterni possano influenzare il funzionamento del DNA e, di conseguenza, lo stato di salute. Alimentazione, stress, attività fisica e persino la gestione delle emozioni sono tra i principali elementi che possono condizionare le modificazioni epigenetiche. Queste ultime, a differenza delle mutazioni genetiche, sono reversibili e possono essere modificate attraverso scelte consapevoli e uno stile di vita sano.

La conduttrice ha dichiarato di credere profondamente in questa scienza e nel suo potenziale per migliorare la qualità della vita. “Possiamo davvero influenzare il nostro destino attraverso lo stile di vita, le emozioni, la gestione della rabbia e del perdono”, ha spiegato Michelle Hunziker durante l’intervista. Per lei, l’approccio positivo alla vita non solo influisce sul benessere mentale ed emotivo, ma si riflette anche su aspetti fisici come pelle, capelli e cellule.

L’interesse di Michelle Hunziker per la salute e il benessere si è tradotto anche in un progetto imprenditoriale. Sette anni fa, la showgirl ha lanciato il marchio Goovi, un brand di prodotti dedicati alla bellezza e alla cura della persona. Il nome Goovi deriva dall’espressione “good vibes” e riflette la filosofia del brand, incentrata sulle vibrazioni positive. I prodotti mirano a promuovere un approccio olistico al benessere, incoraggiando le donne ad amarsi e a prendersi cura sia di sé stesse che della propria casa.

La filosofia di Goovi abbraccia l’autenticità e la positività, valori che Michelle Hunziker considera fondamentali per uno stile di vita sano. Attraverso il brand, la conduttrice cerca di trasmettere alle donne un messaggio di empowerment, invitandole a vivere con gratitudine e ottimismo. Questo approccio si riflette anche nella sua vita personale: dopo essere diventata madre a soli 19 anni, Michelle Hunziker ha continuato a perseguire una vita piena e soddisfacente, senza rinunciare alle cose che la rendono felice.

L’importanza dell’epigenetica è sempre più riconosciuta nel campo della medicina preventiva e del benessere. Studi scientifici dimostrano che le scelte quotidiane possono avere un impatto significativo sulla salute a lungo termine. La testimonianza di Michelle Hunziker offre un esempio concreto di come uno stile di vita positivo possa influenzare non solo il benessere mentale ed emotivo ma anche quello fisico.