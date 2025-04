Milan in finale di Coppa Italia, dolce trionfo nel derby: Jovic scarta due cioccolatini

Il Milan ha raggiunto la finale di Coppa Italia, infliggendo una sconfitta netta all’Inter con un punteggio di 3-0 nel derby di ritorno. La squadra rossonera ha dimostrato una grande determinazione e capacità di sfruttare le occasioni, mentre l’Inter ha dovuto rinunciare ai suoi sogni di triplete. La finale si svolgerà il 14 maggio, probabilmente all’Olimpico contro il Bologna, che ha recentemente sconfitto l’Empoli con un convincente 3-0. In un momento in cui la stagione del Milan non è stata delle migliori, questa vittoria rappresenta un’importante opportunità per mantenere viva la speranza di competere in Europa League.





La partita ha visto il Milan colpire con precisione nei momenti chiave. La prima rete è arrivata grazie a un colpo di testa di Luka Jovic, che ha dimostrato di avere ritrovato la forma smagliante. Il serbo ha aperto le marcature con un’azione ben orchestrata, in cui ha partecipato attivamente. Ha innescato l’azione a centrocampo, passando a Theo, per poi inserirsi nell’area avversaria. Quando ha visto il cross partire, si è avventato anticipando Darmian e battendo Martinez di testa.

Il raddoppio è arrivato poco dopo, sempre per merito di Jovic. Dopo un rimpallo tra Leao e Barella, il serbo ha approfittato della situazione, aggredendo la palla e siglando il 2-0. La sua prestazione è stata decisiva, dimostrando che quando un attaccante è in serata di grazia, può cambiare le sorti di un incontro.

Dall’altra parte, l’Inter ha cercato di reagire e ha messo in campo tutte le sue forze. Tuttavia, la sfortuna ha giocato un brutto scherzo, con un tiro di Dimarco che ha colpito la traversa proprio nel momento in cui la squadra sembrava più in palla. L’episodio ha evidenziato come la fortuna possa influenzare il risultato di una partita. Se quel tiro fosse andato a segno, chissà come si sarebbero sviluppati gli eventi.

La sintesi del match è chiara: da una parte un’Inter che ha provato a prendere in mano il gioco, ma che non è riuscita a concretizzare le sue occasioni; dall’altra un Milan che si è dimostrato pragmatico e cinico, capace di colpire quando ha avuto l’opportunità. La grande parata di Maignan su un’incornata di de Vrij ha ulteriormente sottolineato la giornata negativa per i nerazzurri, che hanno visto i loro sforzi vanificati.

Nel tentativo di cambiare le sorti della partita, il tecnico Inzaghi ha effettuato quattro sostituzioni, inserendo Calhanoglu, Arnautovic, Zalewski e Frattesi, mentre ha tolto Asllani, Taremi, Dimarco e Barella. Nonostante il forcing finale, l’Inter non è riuscita a trovare la rete, e il Milan ha chiuso i conti con il terzo gol siglato da Reijnders.

Questo risultato consente al Milan di proseguire il proprio cammino in Coppa Italia, mentre l’Inter deve fare i conti con l’amarezza di una sconfitta che elimina la possibilità di conquistare un trofeo. La stagione per i nerazzurri si complica ulteriormente, e dovranno ora concentrare i propri sforzi sul campionato e sugli altri obiettivi.