Milano, ipovedente scaraventato giù dal tram e rapinato: arrestati due uomini





Due cittadini, di 29 e 42 anni, sono stati arrestati e posti in custodia cautelare con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un uomo di 55 anni con disabilità visiva. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, che ha coordinato le indagini.





L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 12 agosto a bordo del tram 15, precisamente alla fermata ATM “Missaglia – Feraboli” in via dei Missaglia. La vittima, un uomo ipovedente, è stato aggredito brutalmente: colpito ripetutamente al volto, è stato poi scaraventato fuori dal mezzo pubblico e preso a calci e pugni da entrambi gli aggressori. Mentre uno dei due si occupava di picchiare l’uomo, l’altro ha approfittato della situazione per impossessarsi di due borse contenenti apparecchi e dispositivi del valore di 2000 euro, essenziali per l’ausilio all’ipovedenza della vittima. Dopo il furto, i due aggressori sono fuggiti.

Immediatamente dopo l’aggressione, sono stati allertati i soccorsi, che hanno trasportato il 55enne all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. All’arrivo in ospedale, l’uomo è stato preso in carico in codice arancione e presentava diversi ematomi sul viso, sulle labbra e sul petto, oltre a escoriazioni su entrambi i gomiti. La sua maglietta era completamente strappata. Dopo le cure, il 55enne è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Milano hanno permesso di risalire rapidamente all’identità dei due uomini, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Il provvedimento restrittivo è stato notificato loro l’11 settembre presso la Casa Circondariale “Francesco di Cataldo” di Milano, dove erano già detenuti per altre violazioni della legge. Infatti, i due erano stati arrestati a Ferragosto per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver tentato di fuggire a bordo di uno scooter rubato per sfuggire a un controllo di polizia. Durante questa fuga, avevano aggredito violentemente gli agenti delle Volanti.

Le autorità hanno espresso la loro ferma condanna per l’aggressione subita dal 55enne, sottolineando la gravità del reato di rapina aggravata, soprattutto quando la vittima è una persona vulnerabile come un individuo ipovedente. La comunità locale ha reagito con shock e indignazione, chiedendo maggiore sicurezza nei mezzi pubblici e misure più severe contro la criminalità.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui mezzi pubblici e nelle aree circostanti le fermate per garantire la sicurezza dei cittadini, in particolare delle persone più vulnerabili. Le indagini continueranno per accertare eventuali complicità e per garantire che giustizia venga fatta nei confronti dei responsabili di questo atto violento.

Questo episodio di violenza mette in luce non solo il problema della sicurezza nei mezzi pubblici, ma anche la necessità di una maggiore attenzione verso le persone con disabilità, che spesso diventano bersagli facili per i criminali. Le autorità locali stanno lavorando per implementare misure di protezione e sensibilizzazione, affinché simili aggressioni non si ripetano in futuro.



