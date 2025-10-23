Milano, Luciana Ronchi uccisa a coltellate dall’ex marito: aveva 62 anni, fermato Luigi Morcaldi in un parco





Milano è scossa da un nuovo caso di femminicidio. Luciana Ronchi, 62 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento, accoltellata a morte dall’ex marito Luigi Morcaldi. L’uomo, 65 anni, è stato fermato poche ore dopo in un parco della periferia, dove aveva tentato di nascondersi.





Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una violenta lite. I vicini di casa, allarmati dalle urla provenienti dall’abitazione della donna, hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per Luciana non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Milano, indicano che tra i due vi fossero precedenti tensioni legate alla separazione e ad alcune questioni economiche rimaste irrisolte. Morcaldi, dopo il delitto, ha abbandonato l’abitazione ed è stato rintracciato dai carabinieri in un’area verde della città, dove sembrava in stato di shock.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli inquirenti per i rilievi e gli amici della vittima, sconvolti per l’accaduto. “Era una donna gentile, sempre disponibile con tutti”, ha raccontato una vicina. “Non ci saremmo mai immaginati un epilogo simile.”

La città di Milano si unisce al dolore della famiglia, mentre si riaccende il dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di potenziare le misure di prevenzione e protezione per le vittime di stalking e maltrattamenti.



