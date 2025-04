Milano, ragazza di 17 anni travolta e uccisa da un treno: stava giocando col monopattino sui binari

Venerdì sera, attorno alle 22:00, una giovane di 17 anni ha perso la vita in un tragico incidente ferroviario avvenuto presso la stazione di Greco – Pirelli a Milano. Secondo le prime informazioni raccolte, la ragazza stava giocando con un monopattino lungo i binari quando è stata colpita da un treno.





La sera dell’incidente, il 25 aprile, la giovane si trovava alla stazione in attesa del treno che l’avrebbe riportata a casa, verso Stradera. Era accompagnata da alcuni parenti, tra cui il cugino di 41 anni e il figlio di quest’ultimo, di 12 anni. La ragazza avrebbe preso in prestito il monopattino dal giovane cugino e si sarebbe avventurata lungo la banchina, percorrendo alcuni metri fino a raggiungere un’area dove erano in corso dei lavori.

La giovane sarebbe entrata nel cantiere con il monopattino e avrebbe continuato a muoversi fino all’arrivo del treno regionale 25081. Il cugino, allarmato dall’arrivo del treno e non vedendo più la ragazza, ha iniziato a cercarla. L’ha trovata più avanti, riversa a terra e priva di sensi, ma ancora viva. Nonostante sia stata rapidamente trasportata all’ospedale di Monza con una grave ferita alla testa, la ragazza non è riuscita a sopravvivere alle lesioni riportate.

Il macchinista del treno coinvolto nell’incidente ha dichiarato di aver visto la ragazza mentre tentava di risalire sulla banchina con il monopattino. “Ho tirato il freno di emergenza e ho suonato la tromba,” ha raccontato l’uomo, “ma non sono riuscito ad evitarla.” Attualmente, gli investigatori stanno cercando di chiarire le circostanze dell’incidente. Una delle ipotesi è che la ragazza possa essere scivolata o che non abbia percepito l’arrivo del treno perché indossava delle cuffiette.

Le indagini sono ancora in corso per determinare esattamente come si siano svolti i fatti e se vi siano responsabilità da parte di terzi. L’area del cantiere dove la ragazza si è avventurata potrebbe essere stata poco illuminata o segnalata in modo inadeguato, fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia.