Milano, uomo si getta dal quarto piano e travolge un’anziana: la donna muore sul colpo





Tragedia nel quartiere Baggio a Milano, in via Fratelli di Dio, dove questa sera un drammatico episodio ha sconvolto la comunità. Un uomo di 70 anni ha tentato il suicidio gettandosi dal balcone della sua abitazione, situata al quarto piano di un condominio. Nella caduta ha centrato in pieno una donna di 83 anni che in quel momento stava passando sul marciapiede sottostante.





L’impatto non ha lasciato scampo all’anziana, morta sul colpo. Il 70enne, invece, è rimasto gravemente ferito ma è sopravvissuto. Soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Nonostante le condizioni siano molto serie, secondo le prime informazioni non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Milano e i carabinieri della stazione San Cristoforo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.

L’episodio ha scosso profondamente i residenti della zona, rimasti increduli davanti a quanto accaduto in una tranquilla serata di settembre. La Procura valuterà ora eventuali responsabilità penali a carico dell’uomo, che resta ricoverato sotto stretta osservazione.



