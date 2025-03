Mio figlio e sua moglie mi hanno detto che sono troppo vecchia per indossare il rossetto. Ecco come ho deciso di insegnare loro una lezione

A 75 anni, molti si aspettano che io rallenti, che mi adegui ai “miei anni d’oro” e che smetta di cercare di sembrare giovane. Ma io credo che non ci sia un’età giusta per smettere di fare ciò che ci rende felici, e indossare il rossetto è sempre stata una delle mie gioie. È qualcosa che mi fa sentire viva, energica e, soprattutto, me stessa.





Nonostante questo, mio figlio Stephen e sua moglie Sarah sembrano avere un’opinione diversa. Ieri, mentre mi preparavo per una cena di famiglia, applicando il mio rossetto rosso preferito, Stephen è entrato nella stanza e, con una risata sotto i baffi, ha detto: “Mamma, sembri un vecchio clown che cerca di restare giovane. Non hai bisogno di farlo, è imbarazzante.”

Mi ha colpito. Prima ho pensato che stesse scherzando, ma il suo tono serio mi ha fatto capire che non lo stava affatto facendo. Poi è arrivata Sarah, con il suo sorriso che non riusciva a nascondere il giudizio. Ha aggiunto: “Sono d’accordo con Steph. Il rossetto non è adatto a una persona della tua età. Dovresti comportarti come gli altri.”

In quel momento, una rabbia profonda è esplosa dentro di me. Come si permettono di dirmi cosa posso e non posso fare a questa età? Chi decidono loro che debba essere il modello di una donna anziana? Non sono mai stata una persona che si è adattata alle aspettative degli altri, e non avevo intenzione di cominciare ora.

“Perché non ti occupi dei tuoi affari?” le ho risposto, senza pensarci due volte. La sua faccia era incredula, ma in un attimo si è ritirata, cercando di nascondere il suo imbarazzo con un sorriso forzato.

Mio figlio, perplesso, ha cercato di smorzare la situazione con un commento sarcastico: “Va bene, mamma, goditi il circo.” Sarah ha riso ancora, ma quella risata mi ha solo infuriato di più.

Per circa cinque minuti, mi sono sentita ferita, triste e sola. Poi, lentamente, quella tristezza ha lasciato spazio alla rabbia. Non avrei permesso a nessuno di farmi sentire piccola o di cambiare chi sono.

La mia vendetta non sarebbe stata quella di urlare o di reagire impulsivamente. Dovevo fare qualcosa che li impressionasse davvero, qualcosa che dimostrasse che non avevano il diritto di giudicarmi o dirmi cosa fare.

Così, ho cominciato a preparare il mio piano. La festa annuale del quartiere si stava avvicinando, e ho deciso che sarebbe stato il momento perfetto per dare a Stephen e Sarah una lezione che non avrebbero mai dimenticato.