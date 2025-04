Mio marito e la sua amante hanno cambiato le serrature mentre ero al lavoro, ma non avevano idea di cosa li aspettasse

Quando mi ritrovai per strada, senza più accesso alla mia stessa casa, capii che il mio matrimonio era davvero finito.





Ma ciò che il mio infedele marito non sapeva era che gli avrei insegnato una lezione che non avrebbe mai dimenticato.

«Jason, sono quasi le nove. Mi avevi promesso che saresti stato a casa per le sei», dissi cercando di nascondere il dolore nella voce, mentre lui gettava le chiavi sul tavolo senza nemmeno guardarmi.

«È stata una giornata infernale, Alice. Cosa volevi che facessi? Dire al mio capo che dovevo andarmene prima?»

Jason si slacciò la cravatta e passò accanto al tavolo dove avevo preparato una cena speciale per me stessa. Accanto alla torta che avevo comprato in pausa pranzo, c’erano due candele accese.

«Sì, esattamente», risposi incrociando le braccia. «Avresti potuto farlo. Almeno una volta. Soprattutto oggi, che è il mio compleanno.»

Solo allora notò davvero il tavolo e si rese conto di cosa aveva dimenticato.

«Oh no. Me ne sono scordato.»

«Ovvio.»

«Dai, non fare così», sbuffò Jason, passandosi una mano fra i capelli. «Lavoro per noi, lo sai.»

Risi amaramente.

«Per noi?» ribattei. «Non ci sei mai. Quando è stata l’ultima volta che abbiamo cenato insieme? Che abbiamo guardato un film o fatto qualcosa come coppia?»

«Questo è ingiusto. Sto costruendo una carriera per assicurarci un futuro migliore.»

«Quale futuro? Viviamo come coinquilini. E tra i due, sono io a guadagnare di più. Non raccontiamoci storie sulla sicurezza economica.»

Il suo volto si irrigidì. «Certo che me lo devi rinfacciare. Come posso competere con mia moglie di successo?»

«Non è questo il punto…»

«Lascia perdere, vado a letto», tagliò corto, lasciandomi sola con la mia cena dimenticata.

Spensi le candele e mi ripromisi che tutto sarebbe migliorato. Era mio marito. Lo amavo. In ogni matrimonio ci sono momenti difficili, giusto?

Non immaginavo che mi sarei pentita così tanto di averlo perdonato.

Eravamo sposati da tre anni, ma l’ultimo sembrava una lunga e lenta agonia.

Non avevamo figli – per fortuna – e io, direttrice marketing, ero la principale fonte di reddito. Jason, invece, lavorava nelle vendite e si lamentava sempre: della pressione, degli orari, del traffico… di tutto, tranne che della verità.

Tre settimane dopo il mio compleanno, tornai a casa prima del previsto con un forte mal di testa. Tutto ciò che desideravo era silenzio e un letto comodo.

Quando parcheggiai, notai qualcosa di strano. La maniglia della porta era diversa: argento, elegante. Non più quella dorata.

Inserii la chiave. Non entrava. Provai ancora, ma era evidente: avevano cambiato la serratura.

Ero confusa, controllai l’indirizzo. Era casa mia.

Poi vidi il foglio attaccato alla porta, scritto nella calligrafia di Jason.

“Questa non è più casa tua. Trova un altro posto.”

Sentii la terra mancarmi sotto i piedi.

Bussai, chiamai il suo nome. Quando la porta si aprì, Jason era lì. Dietro di lui, una donna indossava il mio accappatoio.

«Non ci credo», sussurrai, con la voce rotta.

«Ascolta», disse lui, con un sorriso freddo. «Ho voltato pagina. Io e Mia stiamo insieme. Abbiamo bisogno di spazio. Dovresti andartene.»

Mia. La collega che mi aveva sempre giurato fosse “solo un’amica”. Ora era lì, con le mani sui fianchi.

«Le tue cose sono nelle scatole, in garage», disse.

Li guardai. Poi mi voltai e andai via.

Credevano davvero di poterla passare liscia. Ma io avevo un piano.

«Alice? Oh mio Dio!» Mia sorella Paula mi aprì la porta e, vedendo il mio volto in lacrime, mi abbracciò subito. «Cosa è successo?»

Sul divano, tra i singhiozzi, le raccontai tutto.

«Quel bastardo», sibilò. «E quella lì con il tuo accappatoio di cashmere? Quello che ti ha regalato mamma?»

Mi versò un bicchiere di vino. «Bevi. Poi troviamo una soluzione.»

«Non posso farci nulla. La casa è intestata a lui», dissi sconsolata.

«Ma chi ha pagato le rate?»

«Entrambi. Ma io ho pagato i mobili, la cucina nuova, gli elettrodomestici…»

Paula sorrise. «Quindi, cosa possiede davvero Jason? Una casa vuota?»

Controllai la mia app bancaria. «Ho tutte le ricevute. Ho sempre tenuto i conti.»

«La regina delle tabelle», rise Paula.

Per la prima volta da giorni, mi sentii di nuovo in controllo.

La mattina dopo, incontrai l’avvocato Denise.

«Quello che ha fatto è illegale», mi spiegò. «Anche se la casa è a suo nome, hai diritto a viverci. Ma se non vuoi tornarci… possiamo chiedere ciò che ti spetta.»

Passammo ore a redigere una lista dettagliata di tutto ciò che avevo comprato.

«Con queste prove, è tutto tuo», confermò Denise. «Ti consiglio solo di avere la polizia con te, per evitare problemi.»

Ma io avevo un’altra idea.

Chiamai Mike, il proprietario di una ditta di traslochi.

«Voglio fare tutto alla luce del sole. Ma mentre sono presenti», dissi.

Sabato a mezzogiorno, arrivai con Mike e la sua squadra. Bussai. Jason aprì.

«Ciao, amore. Sono qui per prendere le mie cose.»

I traslocatori entrarono senza attendere risposta e iniziarono a svuotare la casa.

La lavatrice? Rimossa a metà lavaggio.

Il forno? Spento mentre cuoceva.

Il letto? Smontato.

TV, divano, specchio, sedie? Tutto via.

Quando Mia cercò di stirarsi i capelli, le strappai la piastra dalle mani.

«Scusa. Era un regalo di mio marito. Quando era ancora mio.»

«Non puoi portare via tutto!» gridò Jason.

Tirai fuori le ricevute. «Posso eccome. E tu hai infranto la legge cacciandomi.»

Lo fissai con calma. «Potrei portarti in tribunale. Ma preferisco lasciarvi qui, a guardarvi attorno… in una casa vuota.»

Mentre me ne andavo, li vidi. Jason e Mia. Umiliati. Sconvolti.

A volte penso di essere stata troppo dura.

Poi però ricordo quel biglietto sulla porta. La cena dimenticata. L’umiliazione.

E mi dico che no…

non sono stata affatto troppo dura.