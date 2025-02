Mio marito ed io siamo insieme da 20 anni e abbiamo quattro figli. Negli ultimi tempi, lui è rimasto fuori casa spesso, dicendo che stava lavorando ore extra.

Quando ho deciso di sorprendere mio marito con il suo pranzo preferito al lavoro, ho scoperto che non lavorava lì da mesi. Quello che ho scoperto quel giorno ha messo in discussione i vent’anni di matrimonio e mi ha catapultato su un cammino che non avrei mai immaginato.





Preparai il pranzo preferito di Giovanni — lasagna, pane all’aglio e tiramisù. Da settimane, lui tornava tardi a casa, dicendo che stava lavorando ore extra. Pensai che un piccolo gesto lo avrebbe tirato su di morale. Quando chiesi alla guardia dell’edificio dove lavorava, mi guardò in modo strano.

“Signora, Giovanni non lavora qui da più di tre mesi,” mi disse.

Il mio cuore cadde. “Cosa? Non può essere. È qui tutti i giorni.”

La guardia scosse la testa. “Mi dispiace, ma è stato licenziato. Dovresti parlare con lui.”

Uscì un silenzio carico di confusione, e mentre sentivo le guance scaldarsi, mi chiesi cosa stesse davvero accadendo.

Il giorno dopo, lo osservai prepararsi per “andare al lavoro” come al solito, ma prima di uscire si fermò a leggere un messaggio sul telefono.

“Com’è andata quella promozione di cui parlavi?” gli chiesi distrattamente.

Lui non alzò nemmeno lo sguardo dal telefono. “Oh, sai, ci sto ancora lavorando. C’è molto da fare.”

Aspettai che la sua macchina uscisse dal vialetto, quindi chiamai un taxi. “Segui quella berlina blu,” dissi al tassista. Mi guardò con un’espressione perplessa, ma non disse nulla.

Lo seguiamo fino a una zona malmessa della città. Parcheggiò in un’area lasciata a se stessa e si diresse verso un piccolo caffè. Dalla finestra, vidi che si sedeva con una donna più anziana.

“Resta qui,” dissi al tassista. Mi avvicinai furtivamente, scattando foto con il telefono.

Una donna più giovane si unì a loro, seguita da un’altra, fino a che non c’erano sei donne attorno a Giovanni. Cosa stava succedendo?

Quando se ne andarono, mi avvicinai a una delle donne. “Scusa, come conosci Giovanni?”

Mi guardò con disprezzo. “Quell’idiota? Non sa apprezzare il vero talento. Buona fortuna con lui.”

Prima che potessi fare altre domande, se ne andò sbattendo la porta.

Quella sera, affrontai Giovanni con le foto. “Ti va di spiegare?”

Il suo volto diventò pallido. “Mi hai seguito? Rebecca, come hai potuto?”

“Come ho potuto? Come hai potuto mentirmi per mesi? Che diavolo sta succedendo?”

Giovanni si lasciò cadere in una sedia. “Ho lasciato il lavoro per seguire il mio sogno. Sto dirigendo una commedia.”

Lo fissai incredula. “Una commedia? E il nostro mutuo? I soldi per l’università dei bambini? Come fai a permetterti di finanziare una commedia quando non hai un lavoro?”

“Ho usato i nostri risparmi,” ammise. “Circa 50.000 dollari.”

“Cinquantamila dollari?” urlai. “Sei impazzito?”

“È un investimento,” insistette Giovanni. “Questa commedia sarà il mio grande successo. Lo so.”

Feci un respiro profondo. “O cancelli questa commedia e restituisci i soldi, o ci separiamo.”

Giovanni mi guardò a lungo. “Non posso rinunciare al mio sogno, Becca. Mi dispiace.”

Mi sentivo come se mi avessero dato uno schiaffo. “Mi dispiace? Questo è tutto quello che hai da dire?”

Giovanni si alzò, le mani strette. “Cosa vuoi che ti dica? Che tornerò a un lavoro che mi distrugge solo per farti felice?”

“Voglio che tu sia responsabile!” gridai. “Abbiamo dei figli, Giovanni. Le bollette. Un futuro da pianificare!”

“E il mio futuro?” rispose piccato. “I miei sogni? Non contano?”

Risi amaramente. “Non quando ci costano tutto quello che abbiamo costruito!”

Giovanni camminò nervosamente avanti e indietro. “Non capisci. Questa commedia… è la mia occasione per fare qualcosa di grande.”

“Tu avevi già qualcosa,” dissi, la voce spezzata. “Una famiglia. Una vita. Non era abbastanza?”

Si voltò. “Non si tratta di questo. Ho bisogno di farlo per me.”

“Per te,” ripetei. “Non per noi. Non per i nostri figli.”

“Lo capiranno quando avrò successo,” insistette Giovanni.

Scossi la testa. “E se non avrai successo? E allora?”

“Ci riuscirò,” disse fermamente. “Vedrai.”

“No,” risposi, un’improvvisa calma che mi avvolgeva. “Non lo vedrò. Non posso guardarti buttare via tutto per un sogno irrealizzabile.”

Il volto di Giovanni si indurì. “Allora credo che sia finita.”

Mentre usciva furioso, caddi sul divano, il peso della nostra vita distrutta che mi schiacciava. Come eravamo arrivati a questo punto?

I mesi successivi furono un turbine di avvocati e carte legali. Decisi di andare fino in fondo e chiesi il divorzio, lottando per ottenere metà dei risparmi. Giovanni si trasferì, concentrandosi sulla sua commedia.

Emily, nostra figlia maggiore, lo prese male. “Perché non perdoni papà?” mi chiese una notte.

Sospirai. “Non si tratta di perdono, tesoro. Si tratta di fiducia. Tuo padre ha rotto quella fiducia.”

Una sera, Giovanni mi chiamò. “La commedia apre la prossima settimana. Verrai?”

“Non credo che sia una buona idea,” risposi.

“Per favore, Becca. Significherebbe tanto.”

Contro il mio giudizio, accettai. Il teatro era a metà vuoto. La commedia di Giovanni… non era buona. Dialoghi rigidi e una trama confusa. Era così brutta che me ne andai durante l’intervallo.

Una settimana dopo, Giovanni si presentò a casa. Sembrava in pessime condizioni — senza barba, vestiti sgualciti.

“La commedia è fallita,” disse. “Mi dispiace tanto, Becca. Ho commesso un grosso errore.”

Provai un piccolo senso di pietà, ma lo spinsi via. “Mi dispiace che non sia andata bene. Ma questo non cambia niente tra noi.”

“Non possiamo provare di nuovo?” supplicò. “Per i bambini?”

Scossi la testa. “Li vedrai secondo il programma del tribunale. Ma è finita, Giovanni. Io sono andata avanti.”

Chiudendo la porta, sentii un peso sollevarsi dalle spalle. Faceva male, ma sapevo di aver preso la decisione giusta. Ora dovevo concentrarmi sui miei figli e sul mio futuro, senza il peso delle bugie di Giovanni.

Quella notte, chiamai mia sorella. “Ehi, ricordi quel viaggio in Europa di cui parlavamo sempre? Facciamolo.”

Rise. “Sul serio? E il lavoro?”

“Lo organizzerò,” risposi. “La vita è troppo breve per rimpianti, lo sai?”

Chiudendo la telefonata, sorrisi. Per la prima volta da mesi, mi sentivo eccitata per il futuro. Chissà quali avventure mi aspettano?

La mattina dopo, mi svegliai presto e andai a fare una corsa. L’aria fresca mi rinvigorì. Mentre correvo davanti al nostro vecchio caffè preferito, vidi Giovanni dentro, chinato su un quaderno.

Per un attimo, pensai di entrare. Poi, continuai a correre. Alcuni capitoli devono rimanere chiusi.

Quando tornai a casa, Emily era già sveglia e stava preparando la colazione. “Buongiorno, mamma,” disse. “Vuoi delle pancake?”

La abbracciai forte. “Sembra perfetto, tesoro.”

Mentre mangiavamo, parlai del nostro futuro. “Ho pensato di fare dei cambiamenti. Come ti sentiresti se ci trasferissimo?”

Gli occhi di Emily si ampliarono. “Trasferirci? Dove?”

“Non sono sicura ancora,” ammettei. “Ma credo che un nuovo inizio possa essere positivo per tutti noi.”

Michael entrò, stropicciandosi gli occhi. “Di cosa parlate?”

Spiegai i miei pensieri. Con mia sorpresa, entrambi i bambini sembrarono entusiasti dell’idea.

“Possiamo prendere un cane se ci trasferiamo?” chiese Michael.

Risi. “Vedremo. Un passo alla volta, ok?”

Nel pomeriggio, incontrai la mia amica Lisa per un caffè. Anche lei aveva attraversato un divorzio qualche anno fa.

“Come stai?” mi chiese.

Sospirai. “Onestamente? È difficile. Ma anche… liberatorio? È strano?”

Lisa scosse la testa. “Non è strano. È un’opportunità per ritrovare te stessa.”

“Sto pensando di tornare a scuola,” le confidai. “Magari finire quel titolo di studio che non ho mai completato.”

“È fantastico!” esclamò Lisa. “Saresti fantastica!”

Mentre chiacchieravamo, una scintilla di eccitazione crebbe dentro di me. Forse questo non era una fine, ma un nuovo inizio.

Quella sera, mentre aiutavo Emily con i compiti, il mio telefono vibrò. Era Giovanni.

“Possiamo parlare?” mi scrisse.

Esitai, poi risposi: “Per i bambini, sì. Per qualsiasi altra cosa, no.”

“Giusto,” rispose. “Pranzo domani?”

Ci incontrammo in un caffè neutrale. Giovanni sembrava meglio rispetto all’ultima volta che l’avevo visto.

“Ho pensato molto,” iniziò.

Alzai una mano. “Giovanni, siamo qui per parlare dei bambini. Nient’altro.”

Annuii, guardandomi con aria pentita. “Va bene. Scusa. Come stanno?”

Parlammo delle difficoltà di Emily in matematica e dell’interesse di Michael per la robotica. Sembrava quasi normale fino a quando non mi ricordai del motivo per cui eravamo lì.

Quando stavamo per finire, Giovanni si schiarì la voce. “Ho ricevuto una proposta di lavoro. Nel settore finanziario.”

“È fantastico,” dissi, sinceramente. “I bambini ne saranno contenti.”

Esitò. “È a Chicago.”

Mi bloccai. “Oh. Questo è… lontano.”

“Già,” disse piano. “Non l’ho ancora deciso. Volevo parlarne prima con te.”

Feci un respiro profondo. “Dovresti accettarlo se è quello che vuoi. Troveremo un accordo per le visite.”

Giovanni annuì, sollevato. “Grazie, Becca. Per tutto.”

Mentre lo guardavo allontanarsi, provai tristezza per ciò che avevamo perso, ma anche speranza per il futuro.