Mio marito ha detto che ci avrebbe cacciate se avessi avuto una figlia

Quando sono rimasta incinta del nostro secondo bambino, mio marito mi ha detto che se non avessi avuto un figlio, mi avrebbe cacciata di casa insieme alla nostra figlia. Ho dovuto fare un accordo, ma anni dopo quella terribile azione mi è tornata indietro.





Io e mio marito stavamo pianificando di avere un altro bambino. « Il mio sogno è essere padre di due figli », diceva spesso. La nostra prima figlia, Jessy, stava per compiere sette anni, e pensavamo che fosse il momento giusto per provare ad avere un altro bambino, affinché lei potesse godere della compagnia di un fratellino (o sorellina?) mentre erano ancora piccoli.

Dopo che il mio ciclo era in ritardo di più di cinque settimane, ho deciso di fissare un appuntamento con il medico di famiglia, e lui mi ha dato la notizia: « Congratulazioni, Chrissy! Sei incinta! » Eravamo entrambi felicissimi!

Ma mio marito disse qualcosa che non aveva mai detto prima. Avevamo già Jessy, e dopo aver saputo della mia gravidanza, mi disse che non riusciva a sopportare un’altra donna in casa. Così, se « non avessi partorito un maschio, avrei dovuto lasciare la casa ».

Durante una visita di routine, il medico mi disse che aspettavo una bambina. Non sapevo cosa dire a mio marito, così gli mentii. Quando tornai a casa, lui mi chiese: « Com’è andata la visita? Cosa ha detto il medico? »

« Ehm… » risposi. « Beh, ha detto che non è ancora chiaro. Lo sapremo solo al parto. »

Il giorno del parto arrivò e, mentre stavamo andando in ospedale, mio marito arrivò con due valigie piene di cose.

« Cos’è tutta questa roba, John? » gli chiesi.

« Pensi che stia scherzando? Se hai una figlia, non metterai mai più piede in questa casa! »

Solo Dio sa quanto fossi terrorizzata. Non riuscivo quasi a concentrarmi sul parto. C’era un’altra donna nella mia stanza, che stava per partorire lo stesso giorno. Li sentivo parlare.

« Voglio una figlia, » disse lei.

« Tesoro, » rispose il marito, « non importa se sarà un maschio o una femmina. L’unica cosa che conta è che diventeremo genitori! »

Avrei voluto che John fosse affettuoso come quell’uomo. Lui avrebbe amato il suo bambino, indipendentemente dal sesso. Purtroppo, la mia realtà era ben diversa.

L’altra donna partorì per prima e ebbe un maschio. Sentii che non avevo scelta. Mi avvicinai a un’infermiera e le chiesi di parlare in privato. Scrissi un assegno per qualche migliaio di dollari e le chiesi di scambiare i bambini!

Inizialmente, lei era scettica, ma vide la mia disperazione e probabilmente provò compassione per me, quindi accettò.

Quando tornò con il bambino tra le braccia, pensai di aver fatto la cosa giusta. La coppia accanto a me era felice con la loro bambina, e mio marito era felice con il nostro « figlio ». Era davvero entusiasta del suo erede.

Trascorse quasi tutta la giornata a giocare con Jimmy, e quando crebbe un po’, promise che gli avrebbe insegnato tutto ciò che sapeva.

Ma quando nostro figlio crebbe, cominciò a lamentarsi di dolori, vertigini e stanchezza estrema. Decidemmo di portarlo dal medico e scoprimmo che era malato e aveva bisogno di una trasfusione di sangue. Tuttavia, il sangue doveva venire da un membro della famiglia.

Il nostro sangue non era compatibile, e mio marito scoprì che non era il padre di Jimmy. Pensò che fossi stata infedele! Mi cacciò di casa insieme a Jessy proprio nel momento più difficile, e io non sapevo cosa fare.

Se avessi chiesto aiuto ai veri genitori di Jimmy, sarei stata punita. Ma quando il medico disse che non aveva molto tempo e che solo una trasfusione di sangue lo avrebbe salvato, non potevo permettere che morisse.

Superando il mio orgoglio, andai dalla famiglia Willard. Accettarono di aiutare Jimmy, ma sapevo che avrei dovuto affrontare le conseguenze. La signora Willard divenne molto aggressiva e, piangendo, mi chiese: « Come hai potuto fare questo?! ». Mi minacciò, ma Jimmy chiese loro di non denunciare la cosa, e accettarono.

Tutti mi voltarono le spalle. Mia figlia Jessy e anche mia figlia biologica, che era cresciuta dai Willard, mi dissero che ero disgustosa.

Le critiche? Certo, mi fecero sentire una madre terribile. Ma, onestamente, in quel momento non mi importava. L’unica cosa che contava era salvare la vita di mio figlio.

Il mio amato Jimmy fu finalmente dimesso dall’ospedale. Vedeva quanto fossi distrutta da tutta la situazione.

Mi si avvicinò, mi prese la mano, mi asciugò le lacrime e mi disse: « Mamma, non mi importa cosa dicono gli altri. Per me sei una mamma fantastica. Sapevi che saresti stata punita, ma lo hai fatto lo stesso! »

« Ti amo, Jimmy! Sei mio figlio e sei la cosa migliore che mi sia mai successa! »

Alla fine, mia figlia Jessy e anche mia figlia biologica, con cui nel tempo ho ricostruito un rapporto, mi perdonarono.

Videro il mio amore per Jimmy, nonostante gli errori del passato. Sapevo che c’era ancora molto da sistemare.