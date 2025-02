Mio marito ha portato a casa la sua amante incinta e mi ha detto di andare a vivere da mia madre – la mia vendetta è stata durissima

Marco ed io eravamo sposati da otto anni. Nessun figlio ancora, ma pensavo che fossimo felici. Lavoravo a tempo pieno, dividevo le spese, facevo tutto ciò che una buona moglie dovrebbe fare.





Poi una sera, tornai a casa un po’ più tardi, e c’era lei — lei. Una donna molto incinta seduta sul mio divano. Il mio cuore ha saltato un battito, pensando che fosse un’amica in difficoltà. Ma la faccia di Marco mi ha detto tutto.

“Hei, dobbiamo parlare,” ha detto casualmente. Poi è arrivata la bomba: “Questa è Giulia. È incinta. Con il mio bambino. Abbiamo deciso di stare insieme.”

Mi sono congelata. Poi ha avuto il coraggio di dirmi DI ANDARE A VIVERE DA MIA MADRE mentre loro prendevano la casa. Ero senza parole. Il mio sangue stava bollendo, ma mi sono mantenuta calma.

Lo guardai dritto negli occhi e gli dissi: “Va bene, me ne vado.”

Marco probabilmente pensava che se l’era cavata facilmente. Il sorriso di Giulia è diventato più largo. Poco sapevano, però, che la lotteria stava per colpirli duramente.

Ho fatto una valigia con le cose essenziali e sono andata via senza dire una parola.

Sono andata a casa di mia madre. Il giorno dopo, ho messo in moto il mio piano.

Sono entrata in banca come una donna con una missione. Ho bloccato subito il nostro conto corrente coniugale più velocemente di quanto si possa dire “traditore”.

La faccia del direttore della banca quando gli ho spiegato il motivo è stata impagabile.

Poi sono andata da un fabbro.

Mi ricordavo che Marco aveva detto a Giulia che sarebbero stati via per tre giorni, dandomi così abbastanza tempo per portare a termine il mio piano maestro.

La mia prossima tappa: la nostra casa – la stessa casa accogliente dove Marco ed io avevamo vissuto insieme.

Il fabbro, probabilmente, pensava che fossi pazza, ridendo mentre lo facevo cambiare tutte le serrature della casa.

Poi sono arrivati i traslocatori.

Ho dato loro le chiavi di riserva e li ho programmati per impacchettare tutto ciò che possedevo, che praticamente era tutto in casa. Ho persino preso la carta igienica. Vediamo come se la cavano Marco e Giulia con le foglie!

Ma il colpo di scena? Ho avuto un’idea brillante che avrebbe reso questa vendetta non solo dolce, ma anche duratura.

Ho inviato inviti per una festa alla famiglia di Marco, ai nostri amici, ai suoi colleghi, e persino al vicino curioso. L’invito diceva: “Vieni a festeggiare la nuova vita di Marco! Festa a sorpresa a casa nostra, domani alle 19:00!”

Poi, ho commissionato un cartellone pubblicitario. È stato consegnato e installato nel nostro giardino.

Con lettere grandi e in grassetto, proclamava: “Congratulazioni per avermi scaricata per la tua amante incinta, Marco! Speriamo che il bambino non erediti la tua infedeltà!”

Mi sono allontanata per ammirare la mia opera. Con un sorriso soddisfatto, me ne sono andata dalla scena, ansiosa di vedere il caos che stava per scatenarsi.

La sera successiva, il mio telefono ha squillato. Era Marco. “Michelle, che diavolo sta succedendo? Perché ci sono persone a casa nostra? E cosa c’è con questo folle cartellone?”, ha urlato.

Ho risposto, cercando di sembrare innocente. “Solo una piccola festa di benvenuto per te e Giulia. Non ti piacciono le decorazioni?”

“Decorazioni? È un circo qua fuori! E perché non posso entrare in casa?”

Non ho potuto fare a meno di ridacchiare. “Beh, amore, mi hai detto di andare via, ricordi? Non hai mai detto nulla su di te che restassi lì. Mi sono ricordata che la casa è solo a mio nome. Così ho cambiato le serrature. Oops!”

C’è stata una lunga silenzio dall’altra parte. Potevo quasi sentire gli ingranaggi nel suo cervello cercare di elaborare ciò che stava succedendo.

“Dove dovremmo andare?” ha finalmente balbettato.

“Eh, non lo so, Marco. Forse la mamma di Giulia sarà felice di averti con sé? Ho sentito che gli ormoni della gravidanza e le suocere vanno molto d’accordo.”

Nei giorni seguenti, ho fatto staccare le utenze, cancellato il cavo e fatto trasferire tutti i nostri beni congiunti a mio nome. Ho messo la casa in vendita, specificando nell’annuncio che veniva con una “bonus installazione artistica nel giardino”.

Ho fatto recapitare a Marco i documenti del divorzio al lavoro. Ho chiesto appositamente al postino di travestirsi da donna incinta. Giusto per divertirmi.

Ma l’universo non aveva ancora finito con Marco. Oh no, ha riservato il meglio per l’ultimo.

Una settimana dopo, ho ricevuto una chiamata da Giulia. Stava piangendo così tanto.

“Michelle,” singhiozzava, “mi dispiace tanto. Non lo sapevo… Voglio dire, Marco mi ha detto che eravate separati. E ora… ora è senza soldi e senza casa, io sono incinta, e non so cosa fare!”

Quasi mi dispiaceva per lei.

“Beh, Giulia,” ho risposto cercando di non lasciar trasparire la mia allegria, “ho sentito che il circo è sempre alla ricerca di nuovi numeri. Magari voi due potreste diventare una coppia di giocolieri? Tu giocoli il bambino, lui giocoli le sue bugie?”

Non ha apprezzato il mio umorismo. Peccato!

A quanto pare, quando Giulia ha scoperto che Marco era ora senza casa e senza soldi, ha deciso che forse stare con un uomo senza soldi, senza casa e senza futuro non fosse poi una grande idea.

Lo ha lasciato.

L’ultima volta che ho sentito, Marco viveva in un appartamento minuscolo, cercando di raccogliere abbastanza soldi per pagare le bollette e sfamare il suo stomaco affamato. La sua famiglia lo aveva tagliato fuori, disgustata dal suo comportamento.

Mi hanno persino inviato un cesto di frutta con una carta di scuse.

Per quanto riguarda me? La casa è stata venduta a un buon prezzo. Mi sono trasferita in un posto bellissimo, ho avviato la mia attività e ho adottato un gatto. L’ho chiamato Karma.