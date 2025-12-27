Mio padre, che non ho mai conosciuto, mi ha lasciato alcune cose nel suo testamento. È così che ho scoperto la sua esistenza





Sto usando un account usa e getta perché mio fratello conosce il mio account principale. Ovviamente sto anche usando un nome falso.





Voglio essere chiaro fin dall’inizio: non amo mia madre, e non mi è mai piaciuta. Ha sempre preferito mio fratello maggiore, Timmy. Ha quattro anni più di me e lui e mia madre sono sempre stati molto uniti. Hanno molti interessi in comune e lei ha sempre avuto una grande stima di lui. Da quanto so, la sua gravidanza con lui è stata semplice, senza particolari complicazioni. La mia, invece, è stata l’esatto contrario.

Io non ho nulla in comune con mia madre e, dopo numerosi tentativi di “aggiustarmi”, alla fine ha rinunciato, accettando che non sarei mai stato come Timmy. Da quel momento ha iniziato a riversare su di me tutta la sua frustrazione. Mi picchiava e faceva gaslighting, facendomi credere che il problema fossi io, e incoraggiava anche mio fratello a trattarmi allo stesso modo.

Due settimane dopo aver compiuto 18 anni, ho ricevuto per posta una lettera da un avvocato di un’altra città. Diceva che ero incluso in un testamento. Nella lettera c’erano un numero di telefono e un indirizzo email da contattare. Dopo la scuola ho chiamato, convinto che fosse un errore o uno scherzo. Ho spiegato di aver ricevuto una lettera a mio nome che parlava di un testamento, ma di non conoscere la persona in questione. L’uomo al telefono mi ha detto che si trattava di mio padre.

Non avevo mai conosciuto mio padre. L’unica cosa che sapevo era che era nero e che io e mio fratello avevamo padri diversi. L’avvocato mi ha detto che mio padre mi aveva lasciato due chitarre e un basso. La cosa mi ha sorpreso: non avevo mai avuto interesse per la musica e non l’avevo mai conosciuto. Mi ha anche detto che mio padre aveva una moglie, dei figli e dei fratelli, e che avevano cercato più volte di contattarmi perché volevano incontrarmi.

Dopo l’ultimo giorno di scuola, ho chiesto al mio amico William di accompagnarmi a incontrare la famiglia di mio padre, nel caso fosse successo qualcosa. Ho detto alla mia famiglia che sarei stato a casa di un amico per qualche giorno per festeggiare il diploma. Abbiamo guidato per 12 ore e, durante il viaggio, io e William abbiamo cercato di capire chi potesse essere mio padre, perché mi avesse lasciato degli strumenti musicali e perché la sua famiglia volesse conoscermi.

Arrivati nello studio dell’avvocato, ho potuto leggere il testamento di mio padre. Conteneva un messaggio molto personale e toccante, che diceva che avrebbe significato molto per me se l’avessi conosciuto. Per ricevere ciò che mi aveva lasciato, dovevo incontrare la sua famiglia. Inoltre, c’era qualcos’altro che mi aveva lasciato a casa loro.

Quando siamo arrivati, ho conosciuto i miei due fratellastri, Tina e Gene; i genitori di mio padre, Lily e Robert; e i suoi fratelli, Linda, Lynn e Gary. Con mia grande sorpresa, erano tutti davvero entusiasti di vedermi. Ho chiesto di fare un test del DNA, ma mi hanno detto che non era necessario: mio padre aveva conservato una foto stampata di lui e mia madre il giorno della mia nascita. Abbiamo parlato per ore, raccontandoci le nostre vite, e io ho fatto molte domande su mio padre. Ho scoperto che insegnava chitarra a tante persone ed era una persona gentile e molto amata.

Poi ho chiesto dell’altra cosa che mi aveva lasciato. Si trattava di una scatola. Dentro c’erano tutte le lettere che mi aveva mai scritto, in cui diceva quanto desiderasse incontrarmi e venire a trovarmi. Ogni lettera riportava il timbro “restituire al mittente” per rifiuto del destinatario. Erano più di cento pagine. Nella scatola c’era anche una busta con la documentazione di un ordine restrittivo che mia madre aveva ottenuto contro di lui, a mio nome.

Questo significava che mia madre aveva sempre saputo chi fosse mio padre, ma aveva deciso di tenermi lontano da lui, arrivando persino a richiedere un ordine restrittivo. La cosa mi ha devastato. Mia madre non mi ha mai amato e mi ha trattato in modo terribile, eppure aveva una via d’uscita: avrebbe potuto lasciarmi a mio padre. Avrei potuto crescere con qualcuno che mi voleva davvero bene.

Tutto questo è successo un anno e mezzo fa. Ora ho 19 anni e nessuno dal lato della famiglia di mia madre sa nulla di mio padre o della sua famiglia, e non ho intenzione di dirglielo. Parlo con la famiglia di mio padre ogni settimana e li ho anche visitati un paio di volte da allora. Ho iniziato a imparare a suonare la chitarra usando proprio quelle che mi ha lasciato.

Non so se o quando affronterò mia madre, ma sentivo il bisogno di condividere questa storia e raccontarla a qualcuno.



