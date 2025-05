Mio padre disse che mia madre era morta, ma anni dopo incontrai una mendicante che le somigliava in modo impressionante

Mio padre voleva vivere con la sua amante e mentì su tutto pur di riuscirci. Ma scoprii tutta la verità grazie a un incontro fortuito con una persona che credevo morta.





Avevo otto anni quando mia madre fu ricoverata in ospedale. Era gravemente malata, e mio padre mi portava a trovarla di tanto in tanto. Ma un giorno tornò a casa con una notizia devastante.

«Mi dispiace, Josh. Tua madre non c’è più», disse.

Quella notte piansi disperatamente, ma mio padre mi disse che dovevamo fare i bagagli.

«Dove andiamo?» chiesi.

«Non possiamo restare in questa città, troppi ricordi legati a tua madre. Dobbiamo trasferirci e ricominciare, è l’unico modo per superare questa perdita», rispose. Così, tra le lacrime, lo aiutai a sistemare tutto e salimmo in macchina poche ore dopo.

Viaggiammo per quello che mi sembrò un tempo interminabile, finché arrivammo in una casa non molto diversa dalla precedente.

«Ti piacerà qui. Farai tante nuove amicizie nel quartiere», mi disse.

Pochi giorni dopo il trasloco, una donna cominciò a frequentare spesso la nostra casa.

«Josh, lei è Erika, una cara amica», disse mio padre presentandocela.

«Piacere di conoscerti, Erika», risposi educatamente.

«Sì, certo… Owen, cosa prepariamo per cena?» replicò lei, ignorandomi completamente e rivolgendo l’attenzione solo a mio padre. Rimasi confuso, ma lui sorrideva. E io volevo solo che fosse felice.

La loro felicità però durò poco. Si sposarono appena pochi mesi dopo la morte di mia madre, ed Erika si trasferì a vivere con noi. Dopo il matrimonio, divenne evidente che lei mi detestava. Urlava continuamente e mi caricava di faccende domestiche.

Non ero un ragazzo ribelle, ma sembrava che nulla di ciò che facessi andasse mai bene.

«Sei inutile, proprio come tua madre!» urlò un giorno.

«Non parlare di mia madre! La conoscevi forse?» chiesi con rabbia.

«Certo che la conoscevo! La sua malattia stava distruggendo tuo padre, e lui ha dovuto andarsene», gridò Erika.

«Josh! Cosa stai facendo per far arrabbiare tua nuova madre?!» intervenne mio padre, entrando all’improvviso. Le sussurrò qualcosa che non riuscii a sentire, mantenendo lo sguardo severo su di me.

«Ha cominciato lei a parlare di mia madre», replicai.

«Non rispondermi! Vai in camera tua e finisci i compiti, adesso!» ordinò lui.

«Va bene!» risposi e me ne andai in camera mia.

Passarono gli anni, ed Erika non cambiò mai atteggiamento. Appena fui abbastanza grande da badare a me stesso, iniziarono ad andare in vacanza senza di me. Ma ormai non mi importava più. Non volevo avere nulla a che fare con quella donna. Tuttavia, un giorno superò il limite.

Tornai da scuola e la trovai nella mia stanza. Avevo 17 anni e stavo risparmiando per andarmene da quella casa infernale.

«Che ci fai qui?» chiesi infastidito.

«Sto sistemando questo disastro. E questa foto deve sparire subito. Non tollererò la presenza di un’altra donna in casa mia. Sono passati anni. Devi andare avanti», rispose Erika.

«Non ti azzardare a toccare quella foto!» la minacciai.

«Faccio quello che voglio in casa mia! Sei sempre stato un ingrato. Non vedo l’ora che te ne vada!» continuò.

«Anche io non vedo l’ora di andarmene e non dover mai più sopportare una megera come te!» gridai, perdendo completamente la pazienza.

Mio padre, udendo la lite, intervenne.

«Che succede qui?»

«Come sempre, tuo figlio sta creando problemi e ora mi ha insultata», disse Erika con un sorriso compiaciuto. Sapeva che mio padre avrebbe preso le sue difese.

«Josh! Quante volte devo ripeterti di rispettare tua madre?!» tuonò lui.

«Lei non è mia madre! È una strega mandata dall’inferno! La odio!» urlai in lacrime. Vidi la rabbia negli occhi di mio padre e pensai che potesse colpirmi. Ma fui più veloce.

Afferrai la cornice con la foto di mia madre dalle mani di Erika e corsi via. Raggiunsi la fermata dell’autobus e salii sul primo disponibile. Senza rendermene conto, arrivai nella nostra vecchia città. Camminai per le strade che ricordavo a malapena, cercando la nostra vecchia casa.

Per fortuna riconobbi il quartiere e vidi la casa. Ma una nuova famiglia ci abitava e i loro bambini giocavano in giardino. Vederli correre felici mi ricordò quanto fosse stata dura la mia infanzia a causa della mia matrigna.

Mi incamminai verso il centro della città e vagai senza meta, finché vidi una donna senzatetto seduta a terra. Quegli occhi… li avrei riconosciuti ovunque. Somigliava in modo impressionante a mia madre.

«Buongiorno, signora», dissi esitante.

«Cosa posso fare per te, ragazzo?» rispose lei.

Mi chiesi se fosse davvero mia madre. La somiglianza era sconvolgente. Ma come poteva essere possibile? Mia madre era morta anni fa.

«Lei si chiama Emma Fraser?» chiesi con coraggio. Lei mi guardò, e i suoi occhi si spalancarono.

«Mi conosci?» domandò.

«Sono Josh», risposi.

«Josh! Sei davvero tu, figlio mio? Ma certo che sei tu! Oh mio Dio!» esclamò, abbracciandomi con forza. Piangemmo a lungo, stretti uno all’altro.

«Mamma, cosa è successo? Papà mi ha detto che eri morta», le chiesi quando ci calmammo.

«Quell’uomo spregevole! Non posso credere che ti abbia detto una cosa simile», cominciò. «Ricordo quando venivate a trovarmi in ospedale. Poi, all’improvviso, non siete più venuti, e Owen non rispondeva più alle mie chiamate. Pensavo fosse successo qualcosa.»

«Ci ha portati via», le spiegai.

«Quel mostro… Quando sono uscita, ho scoperto che Owen aveva preso tutti i nostri risparmi e chiesto il divorzio. Si era anche assicurato la piena custodia. Tutto fu gestito tramite avvocati. Non avevo modo di trovarti», continuò.

«Non riesco a credere che sia riuscito ad avere l’affidamento. Sua moglie mi ha sempre odiato», aggiunsi.

«Probabilmente aveva a che fare con il cognome. Owen era ossessionato dall’idea di tramandarlo. L’unica cosa che mi lasciò fu la casa, che dovetti vendere per pagare avvocati e investigatori privati nel tentativo di ritrovarti. Ma nessuno ci riuscì», spiegò mia madre.

«Mi dispiace tanto, mamma!» piansi.

«Non è colpa tua. Eri solo un bambino. Avrei dovuto continuare a cercarti, ma non avevo più risorse. Nessuno aiuta una donna senza fissa dimora. Ma ora tutto ciò che conta è che ci siamo ritrovati», mi rassicurò.

«Non ti preoccupare. Non sarai più senzatetto», le dissi. Avevo risparmiato per anni per fuggire da mio padre e da Erika. Non affittano case ai diciassettenni, ma mia madre era adulta. Trovammo un posto dove vivere e cominciammo una nuova vita insieme.

Dopo il diploma trovai un lavoro e iniziai a frequentare corsi serali, mentre mia madre tornò finalmente alla sua carriera, che aveva dovuto abbandonare a causa della malattia.

Cambiai anche il mio cognome in Fraser, il cognome da nubile di mia madre, per tagliare ogni legame con mio padre. Mi aveva portato via da lei per troppi anni. Non aveva più alcun diritto di chiamarmi figlio.