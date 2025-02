Mirel perde la vita nell’incidente ad Abano: era in macchina con gli amici, in Italia da 3 settimane

Un giovane di 21 anni, appena arrivato in Italia, perde la vita in un tragico incidente stradale. Ecco i dettagli e le testimonianze.





Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Padova nella mattina di domenica 16 febbraio. Intorno alle 6, sulla strada che collega Padova ad Abano Terme, una Mercedes con a bordo sei ragazzi è uscita di strada in prossimità di una curva, probabilmente a causa dell’alta velocità, ribaltandosi e finendo in un canale di scolo.

Tra i passeggeri, il 21enne Mirel Mustea, di origini romene, è stato sbalzato fuori dall’auto nell’impatto, rimanendo tragicamente incastrato tra un albero e il corso d’acqua. Il giovane è morto sul colpo, mentre gli altri cinque passeggeri hanno riportato solo ferite leggere e sono stati trasportati all’ospedale di Padova per accertamenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Padova e i soccorritori del 118, mentre la polizia stradale ha sequestrato il veicolo per ulteriori indagini. Il conducente, un 25enne moldavo, è stato sottoposto a esami per verificare le sue condizioni psicofisiche al momento dell’incidente.

Chi era Mirel Mustea: Una Vita Interrotta Troppo Presto

Mirel Mustea aveva solo 21 anni e si trovava in Italia da appena tre settimane. Viveva a San Giorgio in Bosco, nella frazione di Lobia, ospite di alcuni connazionali in via Gramsci. “Aveva chiesto ospitalità finché non trovava un lavoro,” racconta un amico al quotidiano Il Gazzettino.

Il giovane era determinato a costruirsi un futuro come montatore di cartongessi e aveva già sostenuto alcuni colloqui di lavoro, anche se non aveva ancora trovato un’occupazione. “Era sempre sorridente e molto positivo,” aggiunge l’amico, descrivendolo come una persona piena di voglia di fare.

In Romania, Mirel lascia la sua famiglia: mamma, papà, due sorelle e due nipotine, a cui era molto legato. I familiari stanno ora aspettando il nulla osta della magistratura per poter organizzare il rimpatrio della salma e dare l’ultimo saluto al giovane.

L’Ultima Serata: Tra Amici e Divertimento

La sera prima dell’incidente, Mirel aveva trascorso del tempo con un gruppo di amici nella discoteca Utopia Society, in via dei Colli a Padova. Le immagini della serata sono ancora visibili nella sua ultima storia su Instagram, pubblicata poche ore prima del tragico evento.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale e i suoi amici, che lo ricordano come un ragazzo solare e pieno di speranze per il futuro.

Un Appello alla Sicurezza Stradale

Questo tragico episodio riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sul rispetto delle regole alla guida. L’alta velocità e la distrazione possono trasformare una notte di divertimento in una tragedia irreparabile.

La perdita di Mirel Mustea è un monito per tutti: guidare con prudenza può salvare vite. La sua storia resterà nel cuore di chi lo conosceva, come un ricordo indelebile di una giovane vita spezzata troppo presto.