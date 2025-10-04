Missione per Gaza finita, ma l’attivista di Bonelli parla solo della crema solare confiscata dagli israeliani





L’europarlamentare Benedetta Scuderi, membro della Global Sumud Flotilla, ha fornito un racconto dettagliato sulla missione umanitaria verso Gaza e l’abbordaggio da parte dell’esercito israeliano. La Flotilla, partita con l’obiettivo di rompere il blocco navale e portare aiuti umanitari, è stata fermata a cinquanta miglia dalla costa di Gaza, in acque internazionali, con i partecipanti sottoposti a un vero e proprio sequestro.





Durante l’abbordaggio, i militari israeliani hanno circondato e successivamente issato a bordo le imbarcazioni con le armi in pugno. Gli attivisti sono stati obbligati a sottoporsi a perquisizioni e a consegnare i cellulari, con alcune persone costrette a rimanere per molte ore esposte al sole. La situazione si è aggravata una volta sbarcati in Israele, dove secondo il racconto di Scuderi, “il diritto non esiste”. I partecipanti sono stati sottoposti a trattamenti duri, con telefonini e effetti personali sequestrati e distrutti; inoltre, sono stati vittime di insulti e “torture subdole” e “cattiverie gratuite”.

In particolare, Scuderi ha denunciato il fatto di essere stata privata di prodotti essenziali come la crema solare e l’amuchina, fatti che hanno suscitato critiche per il trattamento ricevuto, paragonato a un abuso ingiustificato nei confronti di una parlamentare impegnata in una missione umanitaria. L’eurodeputata ha espresso preoccupazione per gli altri membri della Flotilla ancora trattenuti in Israele e ha affermato che non avrà pace finché tutti non saranno liberati.

Nonostante l’esperienza traumatica, Benedetta Scuderi si è detta determinata a continuare la mobilitazione e a sostenere la causa della popolazione palestinese. Ha auspicato la sospensione delle ostilità e un impegno concreto dell’UE per garantire la fine del blocco navale e il rispetto dei diritti umani nella regione.

L’episodio ha acceso anche un forte dibattito politico in Italia, con appelli per una presa di posizione ufficiale da parte delle autorità su quanto accaduto durante l’arresto della delegazione italiana impegnata nella missione umanitaria.



