Modena, lite in famiglia finisce nel sangue: giovane accoltella i genitori e la sorella 15enne





Rissa familiare bella pesante, quella di venerdì notte nel Modenese, roba da non credere. Un ragazzo, esasperato (o chissà cosa gli è passato per la testa), si è messo a colpire con un coltello il padre, la madre e pure la sorellina di 15 anni. Tutto in una casa in via Biondo, a Castelnuovo Rangone. Arrivano i carabinieri, trovano questo qui ancora dentro casa, e lo ammanettano sul posto, manco il tempo di capire cosa fosse successo.





Le vittime? Mamma e sorella, sfiga nera, sono finite in ospedale a Baggiovara, in condizioni davvero critiche—terapia intensiva, prognosi riservata e dita incrociate. Il padre invece l’han portato a Bologna, non sta bene, ma almeno non rischia la pelle.

La famiglia? Originari dello Sri Lanka, ma ormai modenesi fatti e finiti—da anni lavorano come custodi nella villa Zanasi, proprio lì dove è scoppiata la tragedia. I carabinieri stanno ancora cercando di ricostruire il perché sia successo tutto questo casino. Mistero totale, per ora.

Il sindaco, Massimo Paradisi, ha detto la sua pure lui: “Una roba che ci ha sconvolto tutti, davvero. Per fortuna, nessuno rischia la vita.” Beh, si fa per dire… Intanto la comunità è sotto shock, perché oh, quando succedono queste cose dietro casa tua, ti viene un brivido vero.

Se vuoi sapere di più, trovi tutto su Fanpage.




