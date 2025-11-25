Modena, nonno abusa della nipote di 10 anni: la piccola aveva raccontato tutto alla mamma





Un tribunale di Modena ha emesso una condanna di quattro anni e due mesi di reclusione, oltre a un divieto di avvicinamento, nei confronti di un uomo di 77 anni accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote, che all’epoca dei fatti aveva solo dieci anni. Gli abusi sarebbero avvenuti pochi anni fa, e la sentenza è stata pronunciata attraverso il rito abbreviato, una procedura che consente di ridurre il tempo di pena in cambio di un’ammissione di colpa.





La vicenda è emersa quando la giovane ha trovato il coraggio di raccontare quanto subito alla madre, identificando il nonno paterno come l’autore delle violenze. La madre, presa dalla gravità della situazione, ha deciso di contattare un avvocato per avviare un’azione legale. In seguito, durante un’audizione protetta, la minorenne ha confermato le sue dichiarazioni, raccontando di aver subito abusi sessuali da parte del nonno quando era ancora molto piccola, prima di compiere dieci anni.

La decisione di costituirsi parte civile è stata presa sia dalla madre che dalla bambina, un passo importante per cercare giustizia e ottenere un risarcimento per il danno subito. La scelta di procedere in questo modo evidenzia la volontà di affrontare la situazione con fermezza e di non lasciare impuniti atti di tale gravità. La testimonianza della giovane, resa in un ambiente protetto, ha avuto un ruolo cruciale nel processo, permettendo di raccogliere prove significative contro l’imputato.



