Mogol in lacrime per Sandro Giacobbe: “Ha sofferto molto, ora è in paradiso”





La scomparsa di Sandro Giacobbe ha lasciato un profondo vuoto nel panorama musicale italiano. A ricordarlo, durante la puntata del 7 dicembre di Domenica In, è stato Mogol, ospite di Mara Venier e amico di lunga data del cantautore, con cui aveva condiviso numerose collaborazioni e un legame anche personale con la famiglia.





Nel corso dell’intervista, Mogol ha voluto rendere omaggio a Giacobbe con parole commosse, raccontando di aver contattato i suoi familiari subito dopo aver appreso della notizia. Ha parlato del cantante con affetto e ammirazione, ricordandone la dolcezza e la generosità:

“Sandro era amato da tutti, un ragazzo d’oro. L’unica consolazione è sapere che adesso si trova in paradiso. Era eccezionale, dolcissimo, bravo, generoso. Le aveva tutte. A sua moglie ho mandato solo tre cuori. Negli ultimi tempi ha sofferto molto.”

Durante la trasmissione, sono stati mandati in onda anche alcuni momenti in cui Giacobbe era intervenuto in studio. In quelle occasioni, il cantautore aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute e del motivo per cui aveva deciso di ritirarsi dalla vita pubblica:

“Non esco più perché, se la gente mi vede all’improvviso in carrozzina, non so quale possa essere la reazione. La mia vita ormai è racchiusa negli affetti che ho vicino.”

I funerali e l’ultimo saluto

I funerali di Sandro Giacobbe si terranno martedì 9 dicembre alle ore 15, nella Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto. La camera ardente sarà allestita presso la Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari, lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 17 e martedì 9 dalle 9 alle 12. La benedizione è prevista per lunedì alle ore 16.

La famiglia ha scelto una foto significativa che accompagnerà i manifesti funebri e ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, invitando invece a devolvere eventuali offerte al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Martino.



