Sara Curtis straordinaria: medaglia d’oro agli Europei in vasca corta con record del mondo 50 dorso





La nuotatrice italiana Sara Curtis, 19enne piemontese del Centro Sportivo Esercito e CS Roero, ha dominato i 50 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Ha toccato la piastra in 25″49, cancellando il precedente record europeo e precedendo la francese Analia Pigree (25″96) e l’olandese Maaike de Waard (25″97). Si tratta del suo primo oro individuale assoluto a livello continentale, dopo tre ori in staffetta, un argento e un bronzo in questi campionati.





La prestazione arriva dopo il bronzo nei 100 stile libero, dove ha ritoccato il record italiano di Federica Pellegrini (52″10 dal 2019) con 51″26 in finale e 51″29 in semifinale. Curtis ha dimostrato una crescita esponenziale, passando dal record personale nei 50 dorso (26″03) a questo crono storico, a soli 0″26 dal record mondiale dell’americana Regan Smith. Ha gestito la pressione in un campo competitivo, confermando il suo ingresso tra le élite mondiali.

Nel doppio oro azzurro della giornata spicca anche Nicolò Cerasuolo, primo nei 50 rana. L’Italia sale a 10 medaglie (4 ori, 4 argenti, 2 bronzi), con Curtis protagonista di una spedizione record. Le batterie dei 50 stile libero vedono la stessa Curtis qualificarsi con 23″45, seconda dietro Kaisa Wasick



