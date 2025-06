Momenti di tensione all’Isola dei Famosi 2025: uno squalo avvistato nei pressi dell’Ultima Spiaggia attacca una manta, lasciando i naufraghi tra stupore e paura

Un episodio straordinario ha catturato l’attenzione dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025, ambientata in Honduras, e in particolare di quelli che soggiornano sull’Ultima Spiaggia, luogo riservato ai naufraghi eliminati dal televoto. Mentre discutevano, i partecipanti hanno assistito a una scena che ha interrotto bruscamente le loro attività: uno squalo ha attaccato una manta in acqua, creando un momento di forte impatto visivo e suscitando reazioni di stupore e timore.





Tra i presenti, Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Paolo Vallesi hanno espresso il loro sgomento di fronte all’evento. La scena ha riportato l’attenzione sul tema della pesca, già oggetto di discussione tra i naufraghi. “Questa è la prova che il pesce c’è”, ha commentato Ahlam El Brinis, mentre Dino Giarrusso, noto giornalista ed ex inviato de Le Iene, ha aggiunto: “È davvero enorme”.

Il contesto e le reazioni dei naufraghi

L’Ultima Spiaggia è il luogo dove i concorrenti eliminati dal televoto proseguono la loro avventura in condizioni ancora più essenziali rispetto al resto del gruppo. Qui si trovano attualmente Dino Giarrusso, Ahlam El Brinis e Paolo Vallesi, che stavano discutendo su un tema centrale per la loro sopravvivenza: la pesca. La conversazione verteva sulla difficoltà di procurarsi cibo e sulla mancanza di iniziativa da parte del gruppo.

Mentre discutono, i Naufraghi assistono a una scena impressionante: uno squalo caccia una manta.

Proprio mentre erano impegnati in questo dibattito, uno squalo è balzato fuori dall’acqua nel tentativo di catturare una manta, dando vita a una scena che ha lasciato tutti senza parole. L’avvistamento ha riacceso il dibattito sulla pesca e sulla disponibilità di risorse marine. “Questa è la prova che il pesce c’è”, ha ribadito Ahlam El Brinis, sottolineando che non mancano opportunità per procurarsi cibo, ma piuttosto impegno e strumenti adeguati.

La disputa sulla pesca

Prima dell’avvistamento dello squalo, i naufraghi avevano discusso animatamente sulle difficoltà legate alla pesca. Ahlam El Brinis si era lamentata del mancato impegno da parte dei compagni: “Non usiamo scuse, anche settimana scorsa hai fatto una finta dicendo che non c’era il posto”. A queste accuse ha risposto Dino Giarrusso, spiegando: “Non è una finta, è una prova, ti pare che non mi piace il pesce? I ricci li mangio, i granchi no, ma io sul pesce sono il più felice di tutti”.

La tensione tra i naufraghi è aumentata quando Ahlam El Brinis ha espresso la sua frustrazione per l’atteggiamento degli altri: “Sinceramente, stamattina ero anche arrabbiata, già mi sono svegliata storta di mio, poi ho visto Paolo e Dino che sono andati a fare una passeggiata per vedere se si può pescare senza lenze. Perché non le hanno portate?”. La mancanza di strumenti adeguati per la pesca sembra essere un ostacolo significativo per il gruppo, che deve fare affidamento su tecniche rudimentali per sopravvivere.

L’impatto dell’avvistamento sul gruppo

L’avvistamento dello squalo ha avuto un impatto emotivo sul gruppo, suscitando stupore ma anche una certa inquietudine. “È davvero enorme”, ha osservato Dino Giarrusso, lasciando intendere che l’incontro ravvicinato con un predatore marino così imponente non è stato privo di timori. La scena potrebbe influenzare le dinamiche del gruppo, spingendo alcuni a riflettere sulla necessità di affrontare il mare con maggiore cautela.