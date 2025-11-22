Mondo della musica in lutto per Ornella Vanoni: le emozioni di Bertè, Patty Pravo e Mahmood





La celebre artista Ornella Vanoni è deceduta nella serata di ieri nella sua abitazione a Milano a causa di un arresto cardiocircolatorio. Con i suoi 91 anni, Vanoni ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale italiano, e la notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di dolore tra i suoi fan e colleghi. La sua carriera, costellata di successi e di una voce inconfondibile, ha fatto di lei una delle più amate interpreti della musica italiana.





Numerosi artisti hanno voluto omaggiare la sua memoria attraverso messaggi sui social media. Vasco Rossi, in una storia su Instagram, ha espresso il suo affetto scrivendo: “Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione per la voce per l’ironia costante”. Anche Emma Marrone ha dedicato un pensiero toccante a Vanoni: “Non trovo le parole per descrivere tutto ciò che sei stata per me. So solo che mi mancherai infinitamente. Mi mancheranno le nostre telefonate. I nostri discorsi sui ‘maschi’. Mi mancherà il tuo risotto. Il modo dolce con cui mi davi i bacini sulle guance. Ma quelle come te non vanno via per sempre. Non andranno mai via. Ciao Orny, al prossimo appuntamento. Ti amo”.

Mahmood ha condiviso un video affettuoso in cui bacia l’artista e ha scritto: “Ma io e te dove ci siamo conosciuti? È sempre stata l’unica domanda che mi facevi, a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi”. Anche Elodie ha voluto ricordarla come “una diva e un’amica”.

Samuele Bersani ha descritto Vanoni come “l’amica più vitale, curiosa, ironica, profonda, e irriverente che abbia mai avuto”. Ha aggiunto che se “di là” c’è veramente un altro mondo, ora Ornella è già insieme a Lucio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata.

Loredana Bertè ha condiviso una foto che la ritrae insieme a Vanoni e ha scritto: “Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere. Una donna affascinante, intelligente e colta, autoironica, un’artista immensa, senza fine. Quanto ci mancherai amica mia”. Anche Laura Pausini ha voluto rendere omaggio alla sua cantante preferita: “Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”.

Fiorella Mannoia ha espresso il suo dolore scrivendo: “Cerco le parole ma non le trovo, mi sembrano tutte banali e lei ha sempre odiato la banalità, ora sento solo un grande, profondo dispiacere. Ci mancherai”. Cristiano Malgioglio ha commentato che con la morte di Vanoni, “la musica sembra svanire”. Anche Patty Pravo ha voluto salutarla, affermando: “Ti vorrò per sempre bene, la tua Nicopat”.

Elisa ha condiviso un video di una sua esibizione con Ornella e ha scritto: “Immensa Ornella, conoscerti ed esserti amica, parlare con te, ascoltarti, è stato un grande privilegio. Lasci un vuoto incolmabile. Ma anche un’eredità artistica e umana inestimabili. Ti voglio bene. Buon viaggio nella Luce cosmica, buon ritorno a casa, tra le stelle”.

La scomparsa di Ornella Vanoni rappresenta una grande perdita non solo per il mondo della musica, ma anche per tutti coloro che l’hanno seguita e amata nel corso degli anni. La sua voce e il suo carisma rimarranno nella memoria collettiva, così come il suo spirito vivace e la sua passione per la musica. La comunità musicale italiana si unisce nel ricordo di una delle sue più grandi interpreti, riconoscendo l’impatto che ha avuto sulla cultura e sull’arte nel nostro paese.



