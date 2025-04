Monte Grappa: un 86enne perde la vita in un incidente di parapendio, atterrando nel giardino di un’abitazione

Una tragedia si è consumata sulle pendici del Monte Grappa, nelle prealpi venete, quando un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo parapendio all’interno del giardino di una casa privata nel comune di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30, in un momento in cui la zona è frequentemente visitata da appassionati di volo libero, attratti dalla vicinanza con il noto punto di decollo di Semonzo del Grappa.





La vittima è Juergen Vogt, un cittadino tedesco di 86 anni, che si trovava in Italia probabilmente per una vacanza all’insegna dello sport e della natura. L’uomo si era lanciato dalla rampa denominata “Stella Alpina”, situata lungo il 13° tornante che conduce a Semonzo, uno dei luoghi più amati dai praticanti di parapendio. Purtroppo, sin dai primi istanti del volo, qualcosa è andato storto.

Secondo le prime ricostruzioni, il pilota anziano potrebbe non essersi agganciato correttamente alla vela del parapendio, compromettendo così la stabilità del volo. Questo errore avrebbe portato a una rapida perdita di quota, senza possibilità di recuperare il controllo del mezzo. Dopo aver sfiorato il tetto di un’abitazione, il parapendio si è schiantato nel giardino, causando lesioni mortali a Juergen Vogt.

A dare l’allerta sono stati alcuni residenti della zona, che hanno assistito inorriditi alla scena. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del Suem 118, supportato da un elicottero d’emergenza. Nonostante la rapidità dell’intervento, per Juergen Vogt non c’era più nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Anche i Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente, avviando accertamenti per chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’accaduto.

Il Monte Grappa, pur essendo una meta molto frequentata per il parapendio, ha già visto in passato altri incidenti, alcuni dei quali purtroppo mortali. La tragedia di oggi riporta all’attenzione interrogativi sulla sicurezza delle operazioni di volo e sulle condizioni fisiche e tecniche necessarie per affrontare un’attività che, sebbene affascinante, presenta dei rischi.

Le autorità locali stanno esaminando la situazione per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità di Romano d’Ezzelino è scossa dalla notizia, e i residenti esprimono il loro cordoglio per la perdita di un uomo che, a quanto pare, cercava di godere della bellezza della natura attraverso il volo.

Questa tragedia mette in luce l’importanza di seguire rigorosamente le norme di sicurezza nel parapendio, un’attività che richiede non solo abilità tecniche ma anche una preparazione adeguata. Gli esperti raccomandano sempre di effettuare controlli approfonditi dell’attrezzatura e di assicurarsi che tutte le procedure siano seguite correttamente prima di ogni volo.

La morte di Juergen Vogt rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia e amici, ma anche per la comunità di appassionati di volo libero, che spesso si riunisce attorno a luoghi iconici come il Monte Grappa. La speranza è che questa tragedia possa servire da monito per tutti coloro che si avventurano in attività ad alto rischio, affinché possano farlo in modo sicuro e responsabile.