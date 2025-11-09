Montesacro, il quartiere di Beppe Vessicchio: “Passeggiava tra la gente, lo incontravamo al bar e nei negozi”





Beppe Vessicchio, noto direttore d’orchestra e figura di spicco del panorama musicale italiano, è venuto a mancare all’età di sessantanove anni l’8 novembre 2025, a Roma. La sua morte improvvisa ha colto di sorpresa non solo il mondo della musica e dello spettacolo, ma anche i residenti del quartiere di Montesacro, dove Vessicchio viveva e dove la sua presenza era un elemento familiare e rassicurante.





Descritto da molti come una persona “garbata, cordiale e sempre a suo agio nella vita di quartiere”, Beppe Vessicchio era un volto noto, ma anche un cittadino semplice, che amava interagire con la comunità locale. I residenti lo ricordano mentre passeggiava per le strade, si fermava a chiacchierare nei bar e faceva la spesa nei negozi. La sua cordialità e il suo sorriso erano ben noti a tutti, e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva.

Il lutto per Vessicchio ha generato un’ondata di messaggi di cordoglio e affetto, che sono arrivati alla famiglia in queste ore difficili. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata nella chiesa Santi Angeli Custodi, situata in Piazza Sempione, il 10 novembre. Questo ultimo saluto avverrà nel quartiere che ha amato e dove ha trascorso gran parte della sua vita.

Il presidente del III Municipio, Paolo Emilio Marchionne, ha espresso il suo dispiacere per la scomparsa di Vessicchio attraverso un post su Facebook, scrivendo: “Che grande dispiacere la notizia della tua improvvisa scomparsa. Se ne va una persona speciale, un pezzo di storia del nostro Paese e della musica italiana”. Le sue parole riflettono l’affetto e la stima che molti nutrivano nei confronti del maestro.

Beppe Vessicchio non era solo un grande musicista, ma rappresentava anche un simbolo di eleganza e passione. La sua presenza nei caffè di Montesacro o lungo viale Adriatico era considerata un regalo inaspettato per chiunque avesse la fortuna di incontrarlo. I residenti lo descrivono come una “presenza discreta e rassicurante”, capace di portare un sorriso e un momento di gioia nella quotidianità.

La sua carriera è stata costellata di successi, ma ciò che lo rendeva davvero speciale era la sua umanità. Vessicchio ha sempre dimostrato di credere che la musica fosse non solo arte, ma anche un modo per comunicare rispetto e umanità. Questo approccio ha toccato il cuore di molti, rendendolo una figura amata non solo per il suo talento, ma anche per il suo carattere.

La notizia della sua morte ha suscitato reazioni anche tra i colleghi del mondo dello spettacolo, che lo hanno ricordato come un maestro generoso e disponibile. La sua passione per la musica era contagiosa, e molti artisti hanno avuto il privilegio di lavorare con lui, portando avanti la tradizione musicale italiana con il suo supporto e la sua guida.

In questo momento di dolore, i cittadini di Montesacro si uniscono per onorare la memoria di Beppe Vessicchio, ricordando non solo il suo contributo alla musica, ma anche l’impatto positivo che ha avuto sulle vite di coloro che lo hanno conosciuto. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le note delle canzoni che ha diretto e nei cuori di chi lo ha ammirato.



