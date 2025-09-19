Monza, bimbo di 9 anni trovato da solo in un bar: la mamma era a Roma





Ieri pomeriggio, un episodio preoccupante ha avuto luogo nel quartiere San Rocco di Monza, dove un bambino di nove anni è stato scoperto da solo all’interno di un bar. Alcuni clienti, notando la presenza del piccolo senza alcuna supervisione, hanno allertato le autorità locali, segnalando la situazione di emergenza. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti immediatamente, portando il bambino al comando di Via Marsala per garantire la sua sicurezza.





Una volta in sicurezza, la Polizia ha avviato le operazioni per rintracciare i genitori del minore. Inizialmente, gli agenti non sono riusciti a contattare nessun familiare. Tuttavia, dopo vari tentativi, sono riusciti a localizzare la madre del bambino, una donna di nazionalità peruviana. Durante la prima conversazione, la donna ha dichiarato di trovarsi a Milano per motivi di lavoro e di essere in arrivo per prendere il suo bambino.

Tuttavia, la situazione si è complicata quando la madre ha successivamente richiamato per chiarire che in realtà si trovava a Roma e che non sarebbe stata in grado di tornare a Monza prima di sera. Questo cambio di informazioni ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra gli agenti, che hanno continuato a cercare di garantire il benessere del bambino.

Nel frattempo, la Polizia ha rintracciato anche i fratelli del minore: un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 15 anni, che si trovavano a casa. Anche loro sono stati portati al comando di polizia per essere identificati e per garantire che fossero al sicuro. Con la madre risultata irreperibile e non in grado di fornire una risposta chiara sulla sua situazione, gli agenti hanno deciso di contattare i Servizi Sociali del Comune e il Pubblico Ministero del tribunale dei minori per valutare la migliore soluzione per il bambino.

Dopo aver valutato la situazione, è stato deciso che il bambino potesse essere affidato temporaneamente al fratello maggiore, considerato idoneo a prendersi cura di lui. Questa decisione è stata presa per garantire che il minore non rimanesse in una situazione di vulnerabilità e per tutelarne la sicurezza.

La madre è finalmente arrivata al comando solo in tarda serata, dove le autorità le hanno riconsegnato i suoi figli. Tuttavia, la situazione non si è conclusa senza conseguenze. Ora la donna rischia una denuncia per abbandono di minori, un’accusa grave che potrebbe avere ripercussioni legali significative.

Questo episodio mette in luce le sfide e le responsabilità legate alla cura dei minori, evidenziando l’importanza di garantire un ambiente sicuro e protetto per i bambini. Le autorità locali hanno sottolineato la necessità di una maggiore attenzione alle dinamiche familiari, soprattutto in situazioni in cui i genitori non sono in grado di fornire la supervisione necessaria.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Monza, che si sono chiesti come sia possibile che un bambino così giovane possa trovarsi in una situazione di abbandono. La Polizia ha invitato la comunità a segnalare qualsiasi situazione sospetta o preoccupante, affinché possano essere prese le misure necessarie per proteggere i minori in difficoltà.



