Morena Volante, 15 anni, scomparsa a San Nicola la Strada: ricerche a tappeto nel Casertano





È scomparsa da due giorni Morena Volante, una giovane di 15 anni residente a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, ma originaria di Santa Maria a Vico. L’ultima volta che è stata vista risale a martedì 23 settembre, giorno in cui sono state perse le sue tracce. La famiglia è in grande ansia e ha avviato una ricerca disperata per ritrovarla, lanciando un appello pubblico.





Secondo le prime informazioni disponibili, Morena sarebbe stata avvistata per l’ultima volta nei pressi del caseificio Golino, situato lungo il viale Carlo III. Tuttavia, al momento non sono stati forniti dettagli specifici riguardo all’abbigliamento che indossava al momento della scomparsa, il che rende le ricerche ancora più difficili.

I familiari di Morena hanno contattato le forze dell’ordine per chiedere assistenza nella ricerca della giovane. “Aiutateci a ritrovarla, chiunque abbia visto Morena ci contatti subito o contatti i carabinieri. La famiglia e gli amici sono preoccupati per lei. Sono ore di grande ansia e preoccupazione a San Nicola la Strada, perché una giovane ragazza del posto, ma originaria di Santa Maria a Vico, è scomparsa nel nulla. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine”, è uno degli appelli che circolano sui social media e nelle comunità locali.

Nel frattempo, le ricerche da parte delle forze dell’ordine sono già iniziate. Gli agenti stanno cercando di raccogliere indizi e informazioni su dove possa trovarsi Morena, con l’obiettivo di riportarla al più presto possibile tra le braccia dei suoi cari. Una foto della ragazza è stata diffusa online per facilitare la sua identificazione e sostenere le operazioni di ricerca.

Le indagini si stanno concentrando principalmente nel territorio del Casertano, in particolare nelle zone di San Nicola la Strada e Santa Maria a Vico, ma non si esclude che le ricerche possano estendersi anche ad altre aree della Campania se necessario. Le autorità locali stanno collaborando attivamente per garantire che ogni possibile pista venga seguita.

La scomparsa di Morena ha suscitato una forte reazione nella comunità locale, con numerosi cittadini che si sono mobilitati per aiutare nella ricerca. La solidarietà e la preoccupazione per la giovane hanno portato a una serie di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione e incoraggiare chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

In questi momenti di grande apprensione, la famiglia di Morena continua a sperare in un esito positivo e in un rapido ritrovamento. Le forze dell’ordine hanno promesso di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della ragazza e riportarla a casa. Ogni informazione, per quanto piccola possa sembrare, potrebbe rivelarsi cruciale per il suo ritrovamento.

Le autorità invitano chiunque possa avere visto Morena o abbia informazioni sulla sua scomparsa a contattare immediatamente i carabinieri o le forze di polizia competenti. La comunità è in attesa di notizie e spera che la giovane possa tornare presto tra i suoi cari, mentre la ricerca continua senza sosta.



