Morgan Freeman agli Oscar 2025: “Gene Hackman era una leggenda, per me un amico”

Nel corso della 97esima edizione degli Oscar, tenutasi tra il 2 e il 3 marzo, l’attore Morgan Freeman ha dedicato un sentito tributo al collega e amico Gene Hackman, trovato morto nella sua abitazione di Santa Fe il 27 febbraio scorso. La notizia della scomparsa di Hackman, 95 anni, ha colpito profondamente il mondo del cinema, creando un clima di tristezza e riflessione tra i partecipanti alla cerimonia.





Gene Hackman e Morgan Freeman hanno condiviso il set in due occasioni, nei film “Gli spietati” e “Under Suspicion”. Durante il suo discorso, Freeman ha dichiarato: “Questa settimana la nostra comunità ha perso una leggenda ed io un amico: Gene Hackman. Ho avuto il piacere di lavorare con lui in due film.” L’attore ha sottolineato la generosità e il talento di Hackman, capace di elevare le performance di chiunque lavorasse con lui.

Gene Hackman era un attore di grande valore, premiato con l’Oscar come miglior attore protagonista nel 1972 per la sua interpretazione nel film “Il braccio violento della legge”. Inoltre, nel 1993, ha ricevuto un altro Oscar, questa volta come miglior attore non protagonista per “Gli spietati”. Freeman, pur avendo recitato nello stesso film, non ricevette alcun premio, ma ha comunque voluto evidenziare l’importanza e l’impatto che Hackman ha avuto nel cuore dei cinefili di tutto il mondo. “Lui ha vinto dei premi Oscar, ma soprattutto i cuori dei cinefili del mondo intero. Sarà ricordato per sempre,” ha concluso Freeman tra gli applausi del pubblico presente al Dolby Theatre di Los Angeles.

Il tributo a Hackman si è svolto prima del segmento “In Memoriam”, dedicato a onorare le figure del mondo dello spettacolo scomparse nell’ultimo anno. Tuttavia, durante questo segmento, non è stata menzionata la recente scomparsa di Michelle Trachtenberg, attrice nota per i suoi ruoli in “Gossip Girl” e “Buffy l’Ammazzavampiri”, morta a soli 39 anni.

La morte di Gene Hackman è avvolta nel mistero. L’attore è stato trovato senza vita nella sua residenza di Santa Fe insieme alla moglie Betsy Arakawa, 63 anni, pianista classica. Le prime analisi indicano che Hackman potrebbe essere deceduto nove giorni prima del ritrovamento, con il pacemaker che ha smesso di funzionare. Al momento del ritrovamento, la moglie era già in uno stato di mummificazione, ma i dettagli esatti della dinamica della loro morte rimangono da chiarire.

La scomparsa di Hackman ha suscitato grande tristezza tra i suoi colleghi e i fan. La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, lo ha reso uno dei volti più amati del cinema americano. Con oltre cinque decenni di carriera, Hackman ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, e il suo talento sarà ricordato nei decenni a venire.

In aggiunta al tributo di Freeman, molti altri attori e registi hanno espresso il loro cordoglio e la loro ammirazione per Hackman, sottolineando l’impatto che ha avuto sulla loro vita e carriera. La comunità cinematografica si è unita nel piangere la perdita di un grande artista e di una persona che ha ispirato generazioni di cineasti.