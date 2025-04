Morta Sabrina Nardella, 38 anni, dopo un’operazione estetica a Caserta. Il sindaco di Gaeta: “Tragedia immensa”

La tragica scomparsa di Sabrina Nardella, una donna di 38 anni originaria di Gaeta, ha scosso la comunità locale. Nardella è deceduta il 24 aprile presso la clinica Iatropolis di Caserta, dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato grande tristezza tra i cittadini, soprattutto considerando che Sabrina era madre di due figli e molto conosciuta nel suo comune, dove lavorava come parrucchiera.





Le indagini sul suo decesso sono state avviate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che ha aperto un fascicolo per fare luce sulle circostanze della morte. Gli accertamenti sono stati avviati dopo una segnalazione pervenuta dai dirigenti della clinica, specializzata in interventi estetici. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto a causa di complicazioni post-operatorie legate a un intervento considerato di routine. Tuttavia, al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause specifiche del malore che ha colpito Nardella nelle ore successive all’operazione.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, la donna non è riuscita a sopravvivere. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Il sindaco di Gaeta, Christian Leccese, ha espresso il suo cordoglio attraverso un post sui social media, evidenziando il dramma che ha colpito la comunità. In un messaggio toccante, ha scritto: “Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia.” Leccese ha voluto sottolineare come Sabrina fosse molto conosciuta nella città, dove esercitava la professione di parrucchiera nel centro cittadino. La sua scomparsa improvvisa ha suscitato grande tristezza e cordoglio tra i cittadini.

Il sindaco ha anche voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Nardella, in particolare ai suoi due figli, ai quali ha dedicato un “fraterno abbraccio”. Ha concluso il suo messaggio con sentite condoglianze, sottolineando il supporto alla famiglia in questo difficile momento.

La comunità di Gaeta si sta unendo per onorare la memoria di Sabrina Nardella, una figura amata e rispettata. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e conoscenti, che ricordano la sua gentilezza e il suo spirito vivace. Molti stanno condividendo ricordi e messaggi di conforto sui social media, testimoniando l’impatto che ha avuto sulle vite di coloro che la conoscevano.

Mentre si attende l’esito dell’autopsia, la vicenda solleva interrogativi sulle pratiche di sicurezza negli interventi chirurgici estetici. La comunità spera che le indagini possano fornire chiarimenti e garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro. La morte di Sabrina Nardella non è solo una tragedia personale, ma un richiamo all’importanza della sicurezza e della vigilanza in ambito medico.