Morta Sophie Kinsella, la scrittrice di “I Love Shopping”. Aveva 55 anni e lottava contro un tumore al cervello





Il mondo dei libri è in lutto per la scomparsa di Sophie Kinsella, l’amatissima scrittrice britannica che ha conquistato milioni di lettrici in tutto il mondo con la sua irriverente e iconica saga di Becky Bloomwood, meglio nota come “I Love Shopping”. L’autrice si è spenta all’età di 55 anni dopo aver combattuto con straordinario coraggio contro un glioblastoma, una forma aggressiva di tumore al cervello diagnosticatale nel 2022.





La triste notizia è stata annunciata attraverso un commovente post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, quasi certamente redatto dai familiari: il marito Henry Wickham e i loro cinque figli. “Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare la scomparsa di nostra madre, Sophie“, si legge nel messaggio. “È morta serenamente, circondata dai suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”. La famiglia ha ricordato il suo coraggio indescrivibile di fronte alla malattia e la sua profonda gratitudine per la vita, nonostante tutto.

Sophie Kinsella, il cui vero nome era Madeleine Sophie Wickham, aveva deciso di affrontare pubblicamente la sua battaglia trasformando l’esperienza in letteratura. Nel 2023 aveva pubblicato il romanzo “Cosa si prova”, una storia toccante che esplorava il tema della malattia attraverso il personaggio di Eve, offrendo una testimonianza personale ma universale di resilienza. La sua scelta di condividere il percorso terapeutico – che includeva un intervento chirurgico, radioterapia e chemioterapia – ha ispirato e supportato molti nella stessa situazione.

La sua carriera letteraria è stata segnata da un successo planetario. Dopo una prima fase in cui pubblicò sette romanzi con il suo vero nome, nel 2000 nacque lo pseudonimo Sophie Kinsella con l’esplosivo debutto di “I Love Shopping”. Il libro, primo capitolo di una serie che avrebbe venduto oltre 45 milioni di copie a livello globale, divenne un fenomeno culturale, definendo il genere chick-lit e rendendo la sua protagonista, la giornalista finanziaria con la passione irrefrenabile per lo shopping, un’eroina moderna e indimenticabile.

Laureata in Politica, Economia e Filosofia all’Università di Oxford ed ex giornalista finanziaria, Kinsella portava nelle sue storie una vivida intelligenza e una sottile ironia, mescolando commedia romantica e acute osservazioni sociali. Le sue opere, tradotte in oltre 40 lingue, hanno ispirato anche adattamenti cinematografici, come il film “I Love Shopping” del 2009 con Isla Fisher nel ruolo di Becky.



