Morte di Alvaro Vitali: il video di Stefania Corona rimosso dai social de La Volta Buona

Poche ore prima del decesso dell’attore, la ex moglie era intervenuta in trasmissione con dichiarazioni sulla sua salute e la loro relazione: ora la clip è stata rimossa dai canali ufficiali del programma.





La vicenda ha suscitato forte scalpore. L’attore Alvaro Vitali, volto noto della commedia italiana, si è spento nel tardo pomeriggio del 24 giugno, all’età di 75 anni, a causa di una broncopolmonite recidiva. Poche ore prima, la ex moglie Stefania Corona era stata ospite di Rai 1 nella puntata de La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, dove aveva parlato del loro rapporto e delle condizioni di Vitali .

In trasmissione Corona ha rivelato: “Ha fatto due settimane in ospedale… stamattina mi ha chiamato dicendo di aver firmato le dimissioni per andare via. Era arrabbiato, l’ho avvisato che sarei venuta qui in Tv” . Pur ribadendo il rispetto mantenuto nei confronti dell’ex marito, ha criticato il suo atteggiamento: “Non sono d’accordo con questo… l’importante era che ci fosse qualcuno”, aggiungendo di aver iniziato una relazione con un altro uomo, descritto come ex assistente di lui .

In risposta alla lettera pubblicata da Vitali su DiPiù – in cui chiedeva un nuovo inizio – Corona ha replicato con sarcasmo: “Comunque è un bravissimo attore… l’amore non c’era più. È rimasto questo grande rispetto… A me manca tanto Alvaro innamorato di me” .

Poche ore dopo la morte di Vitali, la produzione de La Volta Buona ha deciso di rimuovere la clip dalla propria pagina social, cancellando tutti i video riguardanti le dichiarazioni di Corona . Secondo alcuni commentatori, ciò sarebbe dovuto al dilagare delle polemiche e agli insulti in rete: “Tensione dalle parti de #lavoltabuona… il profilo del programma ha cancellato la clip…” ha riferito Massimo Falcioni su X .

Il gesto ha alimentato il dibattito sull’opportunità di trattare temi personali così poco prima della morte di un protagonista. Molti osservatori hanno criticato i toni del confronto, definiti “in linea con un salotto del gossip” ma non adatti alla delicatezza della situazione .

Non è chiaro se, durante la puntata del 25 giugno, la conduttrice Caterina Balivo farà riferimento alla rimozione o esprimerà qualche commento ufficiale di scuse o chiarimento. Il silenzio che circonda la questione accentua ancora di più il clamore dell’episodio.

Dopo 27 anni di legame, caratterizzati anche da alcune tensioni – come il presunto tradimento di Corona con l’autista personale – la loro separazione e le recenti vicende hanno assunto toni pubblici e controversi . Nei giorni scorsi, Vitali aveva anche scritto: “Proviamo a tornare insieme… ti devo molto… sei la mia roccia”, ma la risposta di Corona, “No, grazie”, ha troncato questa speranza .

Il controverso episodio televisivo aggiunge un ulteriore capitolo alla scomparsa dell’attore romano, che lascia un vuoto nel panorama della commedia italiana degli anni ’70 e ’80. Alvaro Vitali sarà ricordato soprattutto per il personaggio di Pierino, ma anche per le sue battaglie personali e professionali, non ultima quella legata alle difficoltà economiche dovute a contributi previdenziali insufficienti rispetto a una carriera di oltre 150 film .

Il dibattito sui confini tra vita privata e show continua, reso ancor più acceso dall’effetto postumo della sua morte e dalla rimozione della clip, atto percepito come una censura postuma delle parole di Stefania Corona. Le reazioni del pubblico, e magari della stessa Balivo, potrebbero arrivare presto.

Tensione dalle parti de #lavoltabuona. Il profilo del programma ha cancellato la clip della puntata di oggi nella quale si parlava di Alvaro Vitali con la moglie. Decisivi, forse, i numerosi insulti che erano comparsi a commento. Domani comprensibile imbarazzo per la Balivo. pic.twitter.com/Q2rrQjfTP3 — Massimo Falcioni (@falcions85) June 24, 2025