Morto il bimbo di 4 anni travolto dalla trave di un gioco nel parco urbano di Vibo Valentia

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un bambino di soli quattro anni, ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il piccolo era stato vittima di un grave episodio venerdì scorso, quando una trave in legno appartenente al percorso fitness del Parco urbano del quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia lo ha colpito, provocandogli ferite gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, il bambino è deceduto questa mattina nel reparto di terapia intensiva.





Dopo l’incidente, il piccolo era stato inizialmente soccorso presso l’ospedale di Vibo Valentia, dove i sanitari erano riusciti a tamponare una grave emorragia. Successivamente, vista la complessità delle lesioni riportate, è stato trasferito d’urgenza nella Capitale con un volo militare. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato per trattare i danni al torace e all’addome, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al tragico epilogo.

La Procura di Vibo Valentia ha avviato un’indagine per far luce sull’accaduto. Al momento, il fascicolo è aperto contro ignoti e l’inchiesta è stata affidata alla Polizia. L’attrezzatura coinvolta nell’incidente, una trave in legno del percorso fitness, è stata posta sotto sequestro per consentire le verifiche necessarie. Secondo le prime ricostruzioni, il gioco era stato segnalato come non adatto ai bambini piccoli e destinato esclusivamente a utenti maggiorenni con una preparazione fisica adeguata e sotto supervisione.

Tuttavia, nonostante la presenza di un cartello che indicava chiaramente le limitazioni d’uso dell’attrezzatura, mancavano barriere fisiche o controlli che impedissero l’accesso ai più piccoli. Questo ha permesso ai bambini di utilizzare liberamente l’area come se fosse un normale parco giochi. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il bambino si trovava nel parco insieme ai genitori quando si è verificato il drammatico incidente.

Il caso ha sollevato interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza delle aree pubbliche destinate al gioco e allo svago. Il parco in questione è gestito dal Comune di Vibo Valentia, che ora potrebbe essere chiamato a rispondere delle eventuali responsabilità per la mancata sorveglianza e per l’assenza di misure di sicurezza adeguate. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare se siano stati rispettati gli standard previsti per la gestione dell’area.

La comunità locale è sconvolta dalla tragedia e si interroga su come sia potuto accadere un episodio simile in uno spazio che dovrebbe rappresentare un luogo sicuro per le famiglie e i bambini. L’accaduto ha anche riacceso il dibattito sull’importanza della manutenzione e della corretta segnalazione delle attrezzature presenti nei parchi pubblici.

L’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove il bambino ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita, è uno dei centri di eccellenza per la cura pediatrica in Italia. Nonostante gli sforzi incessanti dei medici e degli operatori sanitari, il cuore del piccolo ha smesso di battere questa mattina, lasciando nel dolore i suoi familiari e tutta la comunità di Vibo Valentia.

Gli investigatori continueranno a lavorare per accertare le responsabilità e individuare eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito alla tragedia. Nel frattempo, il parco rimane sotto osservazione e le attrezzature sono state messe sotto sequestro per ulteriori analisi.

Questo drammatico episodio evidenzia ancora una volta la necessità di garantire maggiore sicurezza nei luoghi pubblici frequentati dai bambini e di sensibilizzare le autorità competenti sull’importanza della prevenzione. La speranza è che da questa vicenda possa nascere una maggiore attenzione verso la tutela dei più piccoli e verso la corretta gestione degli spazi pubblici