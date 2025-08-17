Muore a 21 anni in un incidente in moto a Malta: addio a Maichol Di Nunzio in vacanza sull’isola





Un tragico episodio ha segnato la notte del 14 agosto 2025 a Malta, dove il ventunenne Maichol Di Nunzio, originario del quartiere di Primavalle a Roma, è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Il giovane si trovava sull’isola per trascorrere le vacanze estive e festeggiare Ferragosto, ma l’evento si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto familiari e amici.





Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, precisamente alle 5:30, lungo Triq Sant Andrija, nella cittadina di Pembroke, situata a nord della capitale La Valletta. Maichol, che aveva noleggiato una moto modello Kymco Agility, avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni ancora da chiarire, finendo contro una barriera di cemento posta ai margini della strada.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dello schianto. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure al ragazzo e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Mater Dei, situato tra Pembroke e La Valletta. Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni di Maichol sono apparse subito critiche. Dopo due giorni di agonia, il giovane è deceduto il 16 agosto. La notizia del decesso è stata confermata dalla polizia maltese attraverso un comunicato ufficiale.

Maichol Di Nunzio, un ragazzo solare e generoso, era molto conosciuto nel suo quartiere di Primavalle. Aveva dedicato parte della sua vita al servizio civile presso l’Opera Don Calabria e lavorava in un bar della zona. La sua storia personale racconta di un’infanzia trascorsa in una casa famiglia insieme alla sorella, dove era arrivato all’età di 9 anni. Nonostante le difficoltà, il giovane era riuscito a costruire una rete di affetti e amicizie che lo ricordano con grande amore e stima.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente raggiunto l’Italia, suscitando dolore e commozione tra coloro che lo conoscevano. Tra i messaggi di cordoglio, spicca quello di Margherita Weylam, consigliera del X Municipio di Ostia e amica stretta di Maichol, che lo ha ricordato con parole cariche di emozione: “Uno dei miei migliori amici se ne è andato per sempre a seguito di un grave incidente stradale a Malta. Spiegavamo il nostro rapporto dicendoci che ci dovevamo essere già incontrati in una vita precedente, adesso spero tanto di incontrarti nella prossima. Nel frattempo sarà per sempre.”

L’intera comunità romana di Primavalle si è stretta attorno alla famiglia del giovane per offrire supporto in questo momento così difficile. La tragedia di Maichol Di Nunzio rappresenta un doloroso monito sui rischi legati alla guida su strade sconosciute e sulla necessità di prestare la massima attenzione quando si è in viaggio.

Le autorità maltesi stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente per chiarire le dinamiche esatte dello schianto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma la polizia locale continua a lavorare per raccogliere tutte le informazioni necessarie.



