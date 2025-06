Muore a 24 anni nella vasca idromassaggio: batte la testa e viene ustionata dall’acqua bollente

Un tragico evento ha colpito la città di Curitiba, nello stato del Paraná, in Brasile, dove una giovane madre, Gabriele Cristine Barreto de Freitas, ha perso la vita in circostanze drammatiche. La donna, di soli 24 anni, è deceduta dopo essere caduta in una vasca idromassaggio con acqua estremamente calda, riportando ustioni di terzo grado. Dopo sei giorni di sofferenza in ospedale, il suo cuore si è fermato.





Gabriele si trovava nell’hotel in compagnia di un conoscente. I due stavano trascorrendo un momento di relax nella vasca idromassaggio quando l’uomo ha deciso di uscire momentaneamente dalla stanza. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe perso i sensi dopo aver sbattuto la testa, finendo nell’acqua bollente. Al suo ritorno, l’uomo ha trovato Gabriele priva di sensi, con gravi ustioni sulla pelle.

Immediatamente soccorsa, Gabriele è stata trasportata in ospedale. Nonostante fosse cosciente e avesse registrato alcuni video per rassicurare la famiglia, le sue condizioni erano critiche: il corpo era interamente fasciato. Il 5 giugno, dopo sei giorni di lotta, la giovane ha avuto un arresto cardiaco che le è stato fatale.

La sorella della vittima, Jenifer, ha espresso il suo dolore e la sua incredulità per l’accaduto: “Non ci hanno detto nulla. Solo che ha avuto un infarto e che è morta. Ma vogliamo capire come sia potuto succedere”. Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo avrebbe impostato la temperatura della vasca a livelli molto elevati; i due avrebbero fatto una doccia prima di immergersi. L’uomo sarebbe poi uscito per andare a letto quando ha sentito il rumore della caduta.

La Divisione Omicidi della polizia di Curitiba ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte di Gabriele. L’uomo che era con lei non è ancora stato interrogato dalle autorità. Nel frattempo, l’avvocato della famiglia, Valter Ribeiro Junior, ha chiesto un controllo approfondito sul termostato della vasca: “È inconcepibile che una persona entri in un hotel per rilassarsi e ne esca ustionata al punto da morire. Se è successo a lei, potrebbe succedere anche ad altri. È possibile che l’impianto fosse difettoso o non a norma”.

La tragica scomparsa di Gabriele Cristine Barreto de Freitas lascia un figlio di cinque anni, ora affidato alla nonna materna. La famiglia è devastata e cerca risposte su come sia potuto accadere un evento così drammatico. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti negli hotel e sull’adeguatezza delle misure di sicurezza per evitare simili tragedie.