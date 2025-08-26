Muore a 29 anni Santo Bottone in un incidente in Cilento: il figlio piccolo lotta tra la vita e la morte





Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 25 agosto, lungo la Strada Statale Cilentana, nel tratto compreso tra Agropoli e Prignano Cilento, in provincia di Salerno. Nel violento impatto ha perso la vita Santo Bottone, 29 anni, originario di Agropoli. Feriti la moglie, i due figli piccoli e gli occupanti di un camper.





La tragedia è avvenuta mentre la famiglia stava facendo rientro a casa dopo una giornata di mare trascorsa a Palinuro. Secondo una prima ricostruzione, la Bmw guidata dal 29enne si è scontrata frontalmente con un camper, per cause che restano ancora da accertare. L’impatto è stato devastante: il giovane padre è morto sul colpo, mentre la moglie e i due bambini sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. La donna e il figlio maggiore, di 3 anni, sono stati trasportati all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Diversa la situazione del figlio più piccolo, un bimbo di appena 13 mesi, che a causa della gravità delle ferite è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

I due occupanti del camper coinvolto nello scontro hanno riportato lesioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, analizzando i rilievi sul posto e raccogliendo eventuali testimonianze.

La notizia della morte di Santo Bottone ha scosso profondamente la comunità di Agropoli, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha espresso cordoglio a nome dell’amministrazione comunale: “Siamo profondamente affranti e commossi per l’immane tragedia avvenuta nel pomeriggio odierno sulla superstrada Cilentana (ex SP 430). Un giovane padre e marito strappato prematuramente alla vita. Siamo vicini alla famiglia”.

Il dramma ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e cittadini che conoscevano il 29enne e la sua famiglia. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sui social, dove molti hanno voluto ricordare la figura di Santo Bottone come un ragazzo solare, legato alla moglie e ai figli.

La Strada Statale Cilentana, che attraversa il cuore del Cilento, è già stata in passato teatro di incidenti mortali. La dinamica dello schianto tra l’auto e il camper sarà chiarita con ulteriori accertamenti, ma resta il dolore di fronte a una vita spezzata troppo presto e al destino crudele di una famiglia segnata da una perdita devastante.



