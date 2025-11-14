Muore a 43 anni Andrea Paci, icona della musica e del Carnevale di Viareggio





All’età di 43 anni, Andrea Paci, uno dei dj più amati della Versilia, è venuto a mancare, portando un grande dolore tra i suoi fan e la comunità locale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sorella, che ha scritto sui social: “Il mio adorato fratellino Andrea Paci ci ha lasciati”. Questo annuncio ha messo fine a giorni di voci infondate sulla sua salute, che erano circolate precedentemente.





Paci era una figura centrale nel panorama musicale della Versilia e un attivo promotore del Carnevale di Viareggio, di cui era uno dei fondatori del Festival di Burlamacco. La sua morte è avvenuta all’ospedale della Versilia, dove l’artista stava combattendo una malattia che lo aveva colpito tempo fa. La sua scomparsa ha suscitato una reazione di cordoglio in tutta la regione, con molti che si sono uniti per rendergli omaggio.

La Fondazione Carnevale di Viareggio ha espresso il proprio dolore attraverso un post sui social, ricordando Paci come una “persona straordinaria che, con il suo sorriso contagioso, la sua generosità e la sua passione per la musica ha saputo seminare solo gioia, ovunque andasse”. La sua dedizione alla musica e alla comunità era evidente anche nel suo impegno nel volontariato, dove aveva lavorato come soccorritore, autista e infermiere per diverse associazioni, tra cui Misericordia, Croce Verde e Croce Rossa, nonché per l’associazione Aipd Versilia, dedicata alla sindrome di Down.

La camera ardente per Andrea Paci è stata aperta il 13 novembre, mentre i funerali si svolgeranno sabato alle 11:00 presso la chiesa della Migliarina. La sua morte ha colpito profondamente non solo i suoi amici e familiari, ma anche tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di ballare sulle sue note.

Nel corso della sua carriera, Paci ha avuto l’opportunità di lavorare con artisti di fama internazionale. Nel 2009, è stato chiamato dalla EMI per remixare la canzone di Vasco Rossi “Colpa del whisky”. Ha anche avuto l’onore di ballare con Jennifer Lopez, ricevendo complimenti da dj di fama mondiale come David Guetta e persino la benedizione di Papa Francesco. Inoltre, ha suonato al matrimonio di Jérôme Valcke, ex segretario generale della FIFA, un evento che ha ulteriormente elevato il suo profilo nella scena musicale.

La pagina Facebook del Carnevale di Viareggio ha descritto Paci come un “dj talentuoso e appassionato, che ha fatto danzare e sorridere intere generazioni”, sottolineando il suo amore per il Carnevale, che era diventato una parte integrante della sua vita e della sua energia. Gli amici di Paci avevano recentemente affisso un cartellone con la scritta: “Non sei solo in questa battaglia, ti aspettiamo”, un gesto che evidenziava il forte sostegno che riceveva da chi lo circondava.



