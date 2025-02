Muore d’infarto dopo il carnevale, addio alla ballerina di samba Alene Bianca, 38 anni.

La comunità di Boa Vista è in lutto per la prematura scomparsa di Aline Bianca, una celebre ballerina di samba, deceduta a soli 38 anni a causa di un infarto. La notizia della sua morte è stata annunciata tramite un post su Instagram dalla scuola di samba di cui Aline faceva parte, l’Independente de Boa Vista. “È con profondo rammarico che la famiglia della Boa Vista riceve la triste notizia della scomparsa della nostra musa Aline Bianca,” si legge nel comunicato. La scuola ha voluto sottolineare il contributo di Aline al Carnevale, descrivendola come una performer che ha sfilato con “determinazione e brillantezza”.





Durante la sfilata, Aline ha rappresentato la sua comunità con passione, ma la sua vita è stata tragicamente interrotta poco dopo aver completato la sua esibizione. Secondo quanto riportato, la ballerina si è sentita male a casa, dopo aver riposato. È stata immediatamente portata al Meridional Hospital a Serra, dove è stata colpita da un infarto che le è stato fatale. Nonostante l’intervento medico, non c’è stato nulla da fare per salvarla.

Il presidente dell’Independente de Boa Vista ha confermato che Aline non sembrava avere patologie pregresse e che la sua morte è stata inaspettata. “Dopo la sfilata, ha dormito e al risveglio si è sentita male,” ha dichiarato. Questa situazione ha lasciato tutti increduli, poiché Aline era conosciuta per la sua energia e il suo entusiasmo durante le celebrazioni del Carnevale.

La scomparsa di Aline Bianca ha suscitato una forte commozione tra i membri della sua scuola di samba e tra i fan. Molti hanno condiviso i loro ricordi e le loro condoglianze sui social media, rendendo omaggio a una donna che ha dedicato la sua vita alla danza e alla cultura brasiliana. La ballerina era un simbolo del Carnevale di Boa Vista, un evento che celebra la musica, la danza e la comunità.