Muore improvvisamente a 51 anni un medico noto per le sue posizioni durante la pandemia





Una morte improvvisa e dolorosa ha sconvolto le comunità di Cirò Marina e Carfizzi. Il dottor Angelo Capoano, medico chirurgo in servizio presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone, si è spento prematuramente all’età di soli 51 anni, stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione in compagnia della famiglia.





Colpito da un malore improvviso, i familiari hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per Angelo Capoano non c’è stato nulla da fare.

Nato a Cirò Marina, aveva trascorso la sua infanzia nella contrada Ceramidio, un luogo caro ai suoi ricordi familiari, situato nelle vicinanze del Castello. Da circa vent’anni viveva insieme alla sua famiglia a Carfizzi. Lascia la moglie, Franca Bonanno, e i tre figli, il suo orgoglio più grande. Una vita segnata anche da profondi dolori personali: aveva perso entrambi i genitori da giovane, prima la madre e successivamente il padre.

Professionista stimato, conosciuto per la sua competenza e dedizione al lavoro, Capoano era parte di una famiglia da sempre rappresentativa per il territorio, i Baroni Capoano, figure storiche della tradizione cirotana. Lascia nel dolore anche i fratelli: Massimiliano, titolare della rinomata cantina “Baroni Capoano”, conosciuta e apprezzata a livello internazionale, e Pietro Paolo, noto avvocato con studio consolidato.

I funerali si sono svolti nella Chiesa di Santa Veneranda a Carfizzi giovedì 23 ottobre 2025, alla presenza di tutti i parenti, tantissimi amici, colleghi e conoscenti che hanno voluto rendergli l’ultimo saluto. Successivamente, la salma è stata accompagnata a Cirò, nella cappella di famiglia, dove ora riposa accanto ai suoi cari.

La notizia della sua scomparsa ha provocato un’ondata di commozione e incredulità. Tantissimi i messaggi di cordoglio che, in queste ore, stanno raggiungendo la famiglia. Un professionista valoroso, un marito e un padre affettuoso, una persona perbene che lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Cirò Marina e Carfizzi si stringono attorno ai suoi cari, nel ricordo commosso di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La data e il luogo delle esequie saranno comunicati nelle prossime ore.

Alla famiglia Capoano giungano le più sentite condoglianze.



