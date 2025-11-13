Muore in ospedale dopo la fuga dalla Polizia: la comunità accorsa alla notizia del decesso distrugge diverse auto nel parcheggio





Ieri pomeriggio, Mohamed Roberto, un uomo di 33 anni, è morto presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma, provocando la reazione furiosa di circa quaranta suoi familiari. Appena ricevuta la notizia della sua morte, i parenti si sono scagliati contro le auto parcheggiate, colpendo i veicoli con calci e pugni, manifestando così il loro dolore e la loro rabbia.





Il decesso di Roberto segue un incidente avvenuto il 9 novembre, quando l’uomo era rimasto coinvolto in un inseguimento con la polizia locale a Tor Bella Monaca. Durante questo episodio, la sua auto, per motivi che sono ancora oggetto di indagine, ha urtato altre due vetture, causando la loro uscita di strada. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi a seguito di questo incidente.

Nonostante il tentativo di fuga, Mohamed è stato raggiunto e fermato dagli agenti. Considerato il suo stato di agitazione, aggravato da un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti consentiti, è stato necessario sedarlo in ambulanza prima di trasferirlo in ospedale. Tuttavia, la sua condizione di salute si è rapidamente deteriorata, portando al suo decesso.

Dopo la notizia della morte, i familiari, tutti di origine sinti, si sono radunati presso l’ospedale in cerca di informazioni sulle condizioni dell’uomo. Purtroppo, la situazione di Roberto era peggiorata notevolmente dall’incidente, culminando nel tragico epilogo. La reazione dei parenti è stata immediata e violenta; hanno iniziato a dare in escandescenza, costringendo la polizia a intervenire con due pattuglie per gestire la situazione.

Le forze dell’ordine hanno identificato oltre venti persone presenti sul posto, ma dopo aver preso atto della situazione e dei disordini, tutti sono stati rilasciati. Nonostante il caos e le urla, non si sono registrati feriti tra gli agenti intervenuti né tra i passanti o i pazienti che si trovavano all’interno dell’ospedale in quel momento.

L’agitazione dei familiari di Mohamed è esplosa intorno alle 17:40, ma è rientrata rapidamente, in pochi minuti. Le autorità hanno cercato di placare gli animi, ascoltando le richieste dei familiari, i quali hanno chiesto chiarimenti sulle cause del decesso. Dopo aver ristabilito la calma, la polizia ha facilitato l’allontanamento dei familiari dall’ospedale.

La morte di Mohamed Roberto ha sollevato interrogativi sulla gestione dell’incidente e sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire i dettagli che hanno portato a questa triste vicenda. La comunità di Tor Bella Monaca e i familiari di Roberto attendono risposte, sperando che le indagini possano fare luce su quanto accaduto nei giorni precedenti al decesso.

In questa circostanza, il comportamento dei familiari, sebbene dettato da un profondo dolore, ha richiamato l’attenzione sul tema della gestione delle emergenze sanitarie e sul supporto che le famiglie in lutto necessitano in momenti così critici. La polizia, pur affrontando la situazione con professionalità, si trova spesso a dover gestire reazioni emotive forti e imprevedibili, specialmente in contesti di grande stress come quello di un ospedale.



