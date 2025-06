Muore investito nella Galleria Carso: camionista scende per un guasto e viene travolto da un’auto

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 18 e il 19 giugno 2025 all’interno della Galleria Carso, lungo l’autostrada che collega Trieste a Monfalcone, in direzione Venezia. La vittima è un camionista di 32 anni, di nazionalità turca, che ha perso la vita dopo essere stato investito da una Fiat Panda mentre segnalava un guasto al suo veicolo.





L’incidente è avvenuto intorno alle 00:20. Il giovane autotrasportatore si era fermato sulla corsia di emergenza a causa di un problema tecnico al suo camion. Dopo essere sceso dal mezzo per posizionare il triangolo d’emergenza, l’uomo è stato travolto dall’utilitaria guidata da un uomo di mezza età. L’impatto, molto violento, non ha lasciato scampo alla vittima, che è stata sbalzata a terra.

Le cause esatte del guasto al camion e della dinamica dell’investimento sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale. Gli agenti, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Presenti anche i tecnici dell’Anas per garantire la sicurezza durante le operazioni.

All’arrivo dei soccorsi, le condizioni del camionista erano già critiche. L’uomo era in arresto cardiaco traumatico e i sanitari hanno tentato di rianimarlo per oltre trenta minuti. Tuttavia, nonostante gli sforzi, il decesso è stato dichiarato intorno alle 00:30 all’interno della stessa galleria.

Secondo una prima ricostruzione, il camion si era fermato nei pressi dell’uscita per Prosecco, all’interno della canna della Galleria Carso. Il conducente della Fiat Panda avrebbe investito il camionista mentre quest’ultimo si trovava in una posizione poco visibile, probabilmente intento a completare l’operazione di segnalazione del guasto. Non è ancora chiaro se l’automobilista abbia avuto modo di frenare o evitare l’impatto.

Le generalità della vittima non erano state immediatamente identificate nelle ore successive alla tragedia. Solo successivamente è stato confermato che si trattava di un cittadino turco impegnato in un trasporto lungo l’arteria friulana. La Polizia Stradale ha continuato i rilievi fino alle prime ore del mattino per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Durante questo periodo, la galleria è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla visibilità e sulla sicurezza dei tratti autostradali in galleria, specialmente durante situazioni di emergenza come quella che ha coinvolto il giovane camionista. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti legati all’incidente e per accertare eventuali responsabilità.