Muore soffocato da un boccone mentre pranza con la moglie: la vittima è Fulvio Ferrari, 68 anni





Un tragico incidente ha spezzato la vita di Fulvio Ferrari, un uomo di 68 anni, noto per il suo impegno politico e sociale. La tragedia si è consumata durante il pranzo di martedì 9 settembre, presso il ristorante del circolo Arci di Torretta Vecchia, a Collesalvetti, in provincia di Livorno. Un boccone di carne gli è andato di traverso, causando il soffocamento e rendendo inutili i tentativi di soccorso.





L’allarme è stato lanciato immediatamente, e sul posto sono accorsi i volontari della Pubblica Assistenza locale. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, il 68enne non ha risposto ai tentativi e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La notizia ha lasciato sgomenta la comunità locale e le persone che lo conoscevano.

Fulvio Ferrari, che avrebbe compiuto 69 anni tra pochi mesi, era una figura conosciuta e stimata nell’ambiente del Partito Democratico. Insieme al fratello gemello, aveva spesso prestato servizio di vigilanza durante gli eventi organizzati dal partito. La loro dedizione era riconosciuta da molti, e il loro lavoro era considerato un punto di riferimento per la sicurezza degli incontri politici.

In passato, Fulvio e il fratello avevano lavorato nella Compagnia portuale, un’esperienza che aveva consolidato il loro legame e il senso di responsabilità che li contraddistingueva. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio sui social media, dove amici, colleghi e conoscenti hanno condiviso parole di affetto e ricordi legati alla sua figura.

Il fratello gemello ha voluto esprimere il suo dolore con un post toccante: “Fratellone, quante ne abbiamo fatte insieme. Ora riposa in pace e lassù saluta babbo, mamma e Paola per me. Ciao, Fulvio”. Queste parole sintetizzano il legame profondo tra i due fratelli e il vuoto lasciato da questa perdita improvvisa.

Anche l’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale (AISA), di cui Fulvio Ferrari era Vice Presidente, ha voluto ricordarlo con un messaggio commovente: “Ciao, caro Vice Presidente, ti vogliamo ricordare con il tuo sorriso e sempre in prima linea in ogni nostro servizio”. Il post è stato accompagnato da alcune fotografie che ritraggono Fulvio, sottolineando il suo impegno e la sua dedizione.

Il Partito Democratico di Livorno ha dedicato un pensiero speciale al suo compagno di tante battaglie politiche: “La scomparsa di Fulvio ci lascia un vuoto profondo, e il dolore di una comunità politica, che negli anni ha visto in Fulvio un punto di riferimento imprescindibile. Ancora non vogliamo credere che un compagno, che fino a ieri ha condiviso con noi ogni aspetto della festa, adesso non ci sia più”.

Il messaggio del Pd prosegue con un ringraziamento per la sua dedizione: “Grazie per tutto Fulvio, questa festa la dedichiamo a te, alla tua passione, al tuo impegno, ai tuoi valori, che sono anche i nostri. A Fabio, e a tutta la famiglia, esprimiamo le più sentite condoglianze. – si legge ancora – Grazie Fulvio, per l’uomo e per il compagno che sei stato, per averci accompagnato in questi anni”.

Fulvio Ferrari lascia la moglie e due figli, oltre a una comunità profondamente colpita dalla sua scomparsa. I funerali si terranno domani, giovedì 11 settembre, alle ore 15.30. La salma sarà trasferita dalla camera mortuaria del Cimitero La Cigna-Lupi per l’ultimo saluto.



