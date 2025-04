Myanmar, forti piogge a Mandalay: crollano edifici danneggiati dal terremoto

Il Myanmar continua a vivere un periodo di grande difficoltà. A poche settimane dal terremoto di magnitudo 7.7 che ha devastato il Paese, la città di Mandalay si trova ora ad affrontare un nuovo dramma. Forti piogge e venti violenti hanno colpito la regione, causando inondazioni diffuse, crolli di edifici e danni significativi ai rifugi d’emergenza creati per accogliere gli sfollati del sisma.





La situazione per la popolazione è diventata insostenibile. Un residente di Mandalay, visibilmente scosso, ha dichiarato: “Cercavamo solo di sopravvivere. Abbiamo perso tutto con il terremoto, e ora anche il locale in cui ci eravamo riparati è finito sott’acqua. Questa vita è insopportabile.” Le sue parole esprimono il profondo senso di abbandono e la frustrazione di migliaia di persone che stanno affrontando una crisi senza precedenti.

Le condizioni meteorologiche estreme hanno provocato il cedimento strutturale in molte aree già gravemente danneggiate dal terremoto, aggravando ulteriormente la già drammatica situazione umanitaria. Le autorità locali, in collaborazione con le squadre di soccorso, stanno lavorando incessantemente per monitorare le zone più colpite, valutare i danni e garantire la sicurezza dei superstiti. Tuttavia, il maltempo ostacola ogni intervento, rendendo le operazioni di soccorso estremamente difficili.

Nel frattempo, il bilancio delle vittime del terremoto del 28 marzo continua a salire. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Myanmar Now, il numero delle vittime accertate è di 3.706, con 5.017 feriti e 130 persone ancora disperse. Anche i Paesi vicini non sono stati risparmiati dalle scosse: in Thailandia, dove il sisma è stato avvertito con grande intensità, il Bangkok Post riporta che il numero dei morti è salito a 44, dopo il ritrovamento di ulteriori corpi tra le macerie di un edificio crollato. Altre 50 persone risultano ancora disperse, secondo quanto comunicato dalla Bangkok Metropolitan Administration.

In una regione già duramente provata dalla furia della natura, le nuove piogge rappresentano un’ulteriore minaccia. La crisi si complica ulteriormente, e il timore è che il protrarsi di condizioni meteorologiche avverse possa portare a una nuova escalation del disastro umanitario. Le autorità locali stanno cercando di affrontare la situazione, ma le risorse sono limitate e le sfide sono enormi.

Le immagini delle inondazioni e dei danni causati dalle piogge torrenziali mostrano un quadro desolante. Molti edifici, già compromessi dal terremoto, hanno subito ulteriori danni, e le strade sono diventate impraticabili. Gli sfollati, già provati dalla perdita delle loro case, si trovano ora ad affrontare un ulteriore colpo alla loro sicurezza e dignità.

Le organizzazioni umanitarie stanno cercando di fornire assistenza, ma la situazione è complicata dalla mancanza di accesso alle aree più colpite. I team di soccorso devono affrontare non solo le difficoltà legate al maltempo, ma anche le sfide logistiche di operare in un contesto di crisi continua.