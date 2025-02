Napoli, trovato il cadavere di un uomo nella metropolitana di Garibaldi: diviso in due da un convoglio

Un uomo senza documenti, trovato in avanzato stato di decomposizione, ha bloccato la circolazione della Linea 2 di Napoli per ore.





Un ritrovamento scioccante ha scosso la città di Napoli nelle prime ore di domenica 16 febbraio 2025. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto sui binari della metropolitana Linea 2, precisamente nella galleria che collega le stazioni di Garibaldi e Cavour. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle 2:00 di notte grazie agli agenti della Polfer di Napoli Centrale.

Circolazione bloccata per 4 ore: disagi per i passeggeri

Il cadavere, trovato tagliato a metà, sembra essere il risultato di un investimento ferroviario, anche se l’incidente non sarebbe avvenuto recentemente. Per consentire i rilievi da parte delle autorità, la circolazione sulla tratta Villa Literno – Napoli San Giovanni – Barra, conosciuta come metropolitana Linea 2, è stata sospesa per circa 4 ore. I treni hanno ripreso a circolare solo alle 7:00 del mattino, dopo l’autorizzazione delle autorità competenti.

I disagi non sono mancati: due treni Intercity sono stati deviati su percorsi alternativi, mentre dieci treni regionali sono stati cancellati e altri dieci limitati nel loro percorso.

Secondo una prima analisi, l’uomo non aveva con sé alcun documento d’identità. Si ipotizza che possa trattarsi di un extracomunitario, ma le indagini sono ancora in corso per accertarne l’identità. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad un’autopsia, che servirà a chiarire le cause e i tempi precisi del decesso.

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire se si tratti di un incidente o di un evento legato ad altre circostanze.

Una linea ferroviaria strategica

La linea ferroviaria coinvolta, gestita da RFI, è una tratta fondamentale per la mobilità locale. Collega diverse zone di Napoli, da Pozzuoli a San Giovanni-Barra, attraversando il cuore della città. L’interruzione del servizio ha avuto un impatto significativo sui pendolari e sui viaggiatori che utilizzano quotidianamente questa infrastruttura.