Nasconde il corpo della madre nel freezer per 2 anni per incassare la pensione: “Respirava male, poi è morta”

Un caso inquietante ha scosso la comunità di Sarroch, in provincia di Cagliari, dove un uomo di 55 anni ha nascosto il corpo della madre nel congelatore della propria abitazione per continuare a incassare la sua pensione. La vicenda è emersa nell’agosto dello scorso anno, quando i Carabinieri hanno scoperto la salma durante un controllo. Ora, dopo mesi di silenzio, l’uomo ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti.





Sandro Mallus, residente a Sarroch, è indagato per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps. Il corpo della madre, Rosanna Pilloni, 78 anni, era stato trovato nel congelatore della casa familiare il 28 agosto 2024. L’uomo, interrogato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, ha fornito dettagli sulla morte della madre e sulle sue azioni successive.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “L’Unione Sarda”, Mallus, assistito dall’avvocata Michela Zanda, ha dichiarato che la madre sarebbe deceduta il 5 gennaio 2022. Quel giorno, dopo essersi svegliato, aveva notato che la donna respirava male. Tornando a controllarla poco dopo, si era accorto che era morta. Preso dal panico, avrebbe deciso di nascondere il corpo nel congelatore.

L’uomo ha inoltre ammesso di aver creato una sorta di altarino sopra il freezer, con una fotografia della madre. Nonostante l’inquietante decisione di occultare il cadavere, le indagini hanno confermato che la morte di Rosanna Pilloni sarebbe avvenuta per cause naturali. L’autopsia effettuata sul corpo non ha evidenziato segni di violenza, un elemento che sembra corroborare le dichiarazioni del figlio.

La Procura sta ora valutando l’entità della truffa ai danni dell’Inps, dato che Mallus avrebbe continuato a percepire la pensione della madre per oltre due anni e mezzo, dal gennaio 2022 fino al ritrovamento del corpo nell’agosto 2024. Il pubblico ministero potrebbe chiudere l’inchiesta a breve, dopo aver calcolato l’importo complessivo della somma indebitamente percepita.

Il caso ha sollevato molte domande e suscitato grande attenzione mediatica. La comunità locale è rimasta sconvolta dalla notizia, mentre le autorità continuano a lavorare per chiarire ogni aspetto della vicenda.